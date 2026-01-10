El calendario de los siguientes 5 partidos del Chelsea tras derrotar 1-5 al Charlton

El Chelsea avanzó a la siguiente ronda de la FA Cup después de derrotar cinco goles por uno a un Charlton Athletic con un futbol modesto pero que nunca dejó de pelear. Es así como los recientemente dirigidos por Liam Rosenior podrán volver a soñar con la disputa del título si nada extraño sucede en la fase que está por venir.

Los Blues cayeron frente al Brighton & Hove Albion en la temporada 2024/25 justamente en la cuarta ronda, ahí el partido terminó empatado a un gol en el tiempo regular, se jugaron los tiempos extras y al no modificarse la pizarra, todo se decidió desde los once pasos, en donde las 'Gaviotas' ganaron dos goles por uno.

Aquí te dejamos los cinco partidos que siguen para el conjunto de Londres en este arranque de 2026.

Chelsea vs Arsenal – Carabao Cup

Partido de suma importancia para Reece James y compañía, ya que se trata de las semifinales de Ida de la Copa de la Liga, iniciando todo en Stamford Bridge, donde deberán sacar provecho para poder llegar con mayor tranquilidad al cotejo de vuelta en el Emirates Stadium. Apenas el pasado mes de noviembre, los dos se enfrentaron por la liga en la casa de los Blues, acabando todo en una igualada 1-1 con tantos de Trevoh Chalobah por la casa y el español Mikel Merino por la visita.

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-CHELSEA-ARSENAL | JUSTIN TALLIS/GettyImages

¿Cuándo? Miércoles, 14 de enero

Lugar: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14 h (México), 21 h (España)

Chelsea vs Brentford – Premier League

Brentford v Chelsea - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Tras la FA Cup y la Carabao Cup, los Blues por fin regresan a la liga local. Los Pensionistas reciben a los Abejas, esperando hacerse con las tres unidades. Los visitantes están ubicados en el décimo peldaño de la clasificación con 27 puntos, no muy lejos de los locales. Su último enfrentamiento terminó en un empate 2-2 acaecido en el Gtech Community Stadium. Kevin Schade y el portugués Fábio Carvalho aparecieron por los rojiblancos, mientras Cole Palmer y el ecuatoriano Moisés Caicedo lo hicieron por los azules.

¿Cuándo? Sábado, 17 de enero

Lugar: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Horario: 10:00 horas (Estados Unidos), 09:00 h (México), 16 h (España)

Chelsea vs Pafos – UEFA Champions League

Juventus v Pafos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Image Photo Agency/GettyImages

Por fin los oriundos de Londres vuelven a las andadas en el certamen internacional de clubes más importante del mundo. El cuadro de Liam Rosenior fungirá como anfitrión ante el conjunto de Chipre, que está en el peldaño 26 de la clasificación, lugares que lo dejan eliminado de la competencia, por lo que no tirará la toalla tan fácilmente. Los Blues son treceavos y por ahora clasificarían a la ronda preliminar como cabeza de serie.

¿Cuándo? Miércoles, 21 de enero

Lugar: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14 h (México), 21 h (España)

Crystal Palace vs Chelsea – Premier League

Chelsea v Crystal Palace - Premier League | Robin Jones/GettyImages

Estos equipos volverán a verse las caras en la segunda vuelta de la Premier League en casa del Palace, sitio en donde históricamente les ha costado derrotar a los ahora visitantes, para muestra está que desde el 14 de octubre del 2017 no pueden sacar un resultado favorecedor, ahí ganador dos goles por uno cuando todavía se encontraban en el plantel Thibauth Courtois, Cesc Fábregas o Eden Hazard.

¿Cuándo? Domingo, 25 de enero

Lugar: Londres, Inglaterra

Estadio: Selhurst Park

Horario: 09:00 horas (Estados Unidos), 08:00 horas (México), 13:00 horas (España)

Napoli vs Chelsea – Champions League

FBL-EUR-C1-BENFICA-NAPOLI | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Este duelo será vital en las aspiraciones de ambos equipos de cara a la recta final de la fase de liga del certamen europeo y es que ambos están en zona de clasificación a repechaje, pero una derrota podría significar moverse de posiciones. Será un partido igualado con un historial bajo las mismas circunstancias, ya que se han visto las caras en dos ocasiones y han repartido marcadores para cada uno.

¿Cuándo? Miércoles, 28 de enero

Lugar: Napoli, Italia

Estadio: Diego Armando Maradona

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

