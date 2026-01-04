El calendario de los siguientes 5 partidos del Chelsea tras empatar 1-1 con el Manchester City

Este domingo, el Chelsea visitó al Manchester City en el Etihad Stadium para la Jornada 20 de la Premier League. Los Citizens se adelantaron con gol de Reijnders y parecía que se llevarían la victoria, sin embargo, con un gol de último minuto, Enzo Fernández consiguió el 1-1 definitivo.



Los Blues, en quinta posición con 31 puntos, deben meter pie al acelerador porque el Arsenal se está alejando bastante en la tabla general con sus 48 unidades, aunque primero deben alcanzar al Aston Villa, al Liverpool y al Manchester City.



Aquí están los cinco próximos compromisos del conjunto de Londres:

Fulham vs Chelsea – Premier League

Chelsea v Fulham - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El siguiente compromiso en la agenda de los Blues es frente a los Cottagers. Se trata del derbi del Oeste de Londres, el cual se ha jugado 73 veces en la Liga, con 43 triunfos para los Pensionistas, por 22 igualadas y siete victorias de los Blancos. Viendo esto, las estadísticas están a favor de los dirigidos por Calum McFarlane, quien está como interino tras el cese del italiano Enzo Maresca.

¿Cuándo? Miércoles, 7 de enero

Lugar: Londres, Inglaterra

Estadio: Craven Cottage

Horario: 14:30 horas (Estados Unidos), 13:30 h (México), 20:30 h (España)

Charlton Athletic vs Chelsea – FA Cup

Conor Coventry | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Los londinenses salen de visita para encarar el torneo copero, donde su rival serán los Petirrojos, que militan en la EFL Championship. La última vez que estos dos se enfrentaron es necesario viajar en el tiempo hasta el 3 de febrero del 2007 cuando los Valientes aún estaban en el máximo circuito. Los Blues salieron airosos en su visita al vencer por la mínima, incluso antes de eso hubo dos triunfos para ellos por dos empates.

¿Cuándo? Sábado, 10 de enero

Lugar: Londres, Inglaterra

Estadio: The Valley

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14 h (México), 21 h (España)

Chelsea vs Arsenal – Carabao Cup

Chelsea v Arsenal - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Partido de suma importancia para Reece James y compañía, ya que se trata de las semifinales de Ida de la Copa de la Liga, iniciando todo en Stamford Bridge, donde deberán sacar provecho para poder llegar con mayor tranquilidad al cotejo de vuelta en el Emirates Stadium. Apenas el pasado mes de noviembre, los dos se enfrentaron por la liga en la casa de los Blues, acabando todo en una igualada 1-1 con tantos de Trevoh Chalobah por la casa y el español Mikel Merino por la visita.

¿Cuándo? Miércoles, 14 de enero

Lugar: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14 h (México), 21 h (España)

Chelsea vs Brentford – Premier League

Brentford v Chelsea - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Tras la FA Cup y la Carabao Cup, los Blues por fin regresan a la liga local. Los Pensionistas reciben a los Abejas, esperando hacerse con las tres unidades. Los visitantes están ubicados en el décimo peldaño de la clasificación con 27 puntos, no muy lejos de los locales. Su último enfrentamiento terminó en un empate 2-2 acaecido en el Gtech Community Stadium. Kevin Schade y el portugués Fábio Carvalho aparecieron por los rojiblancos, mientras Cole Palmer y el ecuatoriano Moisés Caicedo lo hicieron por los azules.

¿Cuándo? Sábado, 17 de enero

Lugar: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Horario: 10:00 horas (Estados Unidos), 09:00 h (México), 16 h (España)

Chelsea vs Pafos – UEFA Champions League

Juventus FC v Pafos Fc - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | DeFodi Images/GettyImages

Por fin los oriundos de Londres vuelven a las andadas en el certamen internacional de clubes más importante del mundo. El cuadro de Calum McFarlane fungirá como anfitrión ante el conjunto de Chipre, que está en el peldaño 26 de la clasificación, lugares que lo dejan eliminado de la competencia, por lo que no tirará la toalla tan fácilmente. Los Blues son treceavos y por ahora clasificarían a la ronda preliminar como cabeza de serie.

¿Cuándo? Miércoles, 21 de enero

Lugar: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14 h (México), 21 h (España)