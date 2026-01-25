El calendario de los siguientes 5 partidos del Chelsea tras vencer 3-1 al Crystal Palace

El Chelsea se impuso por marcador de 3-1 ante el Crystal Palace y subió hasta la cuarta plaza de la Premier League con sus 37 puntos. Por parte de los Blues anotaron Estevao, Joao Pedro y Enzo Fernández.

Aquí te dejamos los cinco partidos que siguen para el conjunto de Londres en las próximas semanas.

Napoli vs Chelsea, jornada 8 de la UEFA Champions League

SSC Napoli v US Sassuolo Calcio - Serie A | Giuseppe Bellini/GettyImages

Este duelo será vital en las aspiraciones de ambos equipos de cara a la recta final de la fase de liga del certamen europeo y es que ambos están en zona de clasificación a repechaje, pero una derrota podría significar moverse de posiciones. Será un partido igualado con un historial bajo las mismas circunstancias, ya que se han visto las caras en dos ocasiones y han repartido marcadores para cada uno.

28/01/26: Napoli vs Chelsea - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Chelsea vs West Ham, jornada 24 de la Premier League

FBL-ENG-PR-WEST HAM-SUNDERLAND | BEN STANSALL/GettyImages

En la vuelta a Inglaterra, los Blues recibirán la visita de otro equipo londinense, el West Ham, que necesita ganar de manera urgente para salir de los puestos de descenso a la segunda división del fútbol inglés.

31/01/26: Chelsea vs West Ham - Premier League - 12:30 (USA), 13:30 (MEX), 18:30 (ESP)

Arsenal vs Chelsea, semifinal de vuelta de la EFL Cup

Arsenal v Manchester United - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

El Chelsea tendrá que revertir el 3-2 sufrido en Stamford Bridge en el partido de ida visitando el Emirates, donde el equipo de Mikel Arteta, líder de la Premier League, buscará asegurar la clasificación a la gran final.

3/2/26: Arsenal vs Chelsea - EFL Cup - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

Wolves vs Chelsea, jornada 25 de la Premier League

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El equipo de Rosenior no tendría que tener mayores inconvenientes para sumar de a tres en el encuentro en el Molineux, ya que enfrentará al colista de la Premier League, que tiene solamente un partido ganado en lo que va de la campaña.

7/2/26: Wolves vs Chelsea - Premier League - 10:00 (USA), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP)

Chelsea vs Leeds, jornada 26 de la Premier League

Chelsea v Liverpool - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

De regreso a Stamford Bridge, el Chelsea recibirá la visita del Leeds, otro equipo comprometido con la lucha por la permanencia, aunque este con menos urgencia que Wolves.

10/2/26: Wolves vs Chelsea - Premier League - 14:30 (USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)