El calendario de los siguientes 5 partidos del Chelsea tras vencer 3-1 al Crystal Palace
El Chelsea se impuso por marcador de 3-1 ante el Crystal Palace y subió hasta la cuarta plaza de la Premier League con sus 37 puntos. Por parte de los Blues anotaron Estevao, Joao Pedro y Enzo Fernández.
Aquí te dejamos los cinco partidos que siguen para el conjunto de Londres en las próximas semanas.
Napoli vs Chelsea, jornada 8 de la UEFA Champions League
Este duelo será vital en las aspiraciones de ambos equipos de cara a la recta final de la fase de liga del certamen europeo y es que ambos están en zona de clasificación a repechaje, pero una derrota podría significar moverse de posiciones. Será un partido igualado con un historial bajo las mismas circunstancias, ya que se han visto las caras en dos ocasiones y han repartido marcadores para cada uno.
- 28/01/26: Napoli vs Chelsea - UEFA Champions League - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)
Chelsea vs West Ham, jornada 24 de la Premier League
En la vuelta a Inglaterra, los Blues recibirán la visita de otro equipo londinense, el West Ham, que necesita ganar de manera urgente para salir de los puestos de descenso a la segunda división del fútbol inglés.
- 31/01/26: Chelsea vs West Ham - Premier League - 12:30 (USA), 13:30 (MEX), 18:30 (ESP)
Arsenal vs Chelsea, semifinal de vuelta de la EFL Cup
El Chelsea tendrá que revertir el 3-2 sufrido en Stamford Bridge en el partido de ida visitando el Emirates, donde el equipo de Mikel Arteta, líder de la Premier League, buscará asegurar la clasificación a la gran final.
- 3/2/26: Arsenal vs Chelsea - EFL Cup - 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)
Wolves vs Chelsea, jornada 25 de la Premier League
El equipo de Rosenior no tendría que tener mayores inconvenientes para sumar de a tres en el encuentro en el Molineux, ya que enfrentará al colista de la Premier League, que tiene solamente un partido ganado en lo que va de la campaña.
- 7/2/26: Wolves vs Chelsea - Premier League - 10:00 (USA), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP)
Chelsea vs Leeds, jornada 26 de la Premier League
De regreso a Stamford Bridge, el Chelsea recibirá la visita del Leeds, otro equipo comprometido con la lucha por la permanencia, aunque este con menos urgencia que Wolves.
- 10/2/26: Wolves vs Chelsea - Premier League - 14:30 (USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)
Rival
Fecha
Hora
TV
Competencia
Napoli
28 de enero
15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)
ESP: Movistar Liga de Campeones
UEFA Champions League
West Ham
31 de enero
12:30 (USA), 13:30 (MEX), 18:30 (ESP)
ESP: DAZN
Premier League
Arsenal
3 de febrero
15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)
ESP: DAZN
EFL Cup
Wolves
7 de febrero
10:00 (USA), 09:00 (MEX), 16:00 (ESP)
ESP: DAZN
Premier League
Leeds
10 de febrero
14:30 (USA), 13:30 (MEX), 20:30 (ESP)
ESP: DAZN
Premier League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo