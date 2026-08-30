El calendario de los siguientes 5 partidos del Inter Miami tras aplastar 7-1 al CF Montréal
El Inter Miami llevaba cuatro partidos de liga sin poder ganar en la MLS y justamente su última victoria se dio contra el CF Montréal, al cual volvió a superar, sin embargo, ganar es poco, ya que los exhibió y aplastó por marcador de 7-1.
La gran estrella de la noche en el Nu Stadium fue el capitán argentino Lionel Messi, quien se lució con un ‘póker’, arribando al mismo tiempo a los 927 goles como profesional, acercándose poco a poco a la meta de los mil tantos. La Pulga, de 39 años, celebró dos veces desde el tiro libre, aparte participó directamente en cinco de las siete anotaciones, sin dejar de lado que se erigió como líder de goleo del campeonato con 18 dianas.
El brasileño Carlos Casemiro, el uruguayo Luis Suárez y el colombiano Alexander Shaw se encargaron de poner el resto de los goles, mientras el alemán Fabian Herbers puso el único tanto de los canadienses.
Con este resultado, los Herons se mantienen como sublíderes de la Conferencia Este con 42 puntos, siendo superados solamente por el Nashville SC con 52.
Aquí está el calendario de los siguientes cinco juegos de los floridanos:
Inter Miami vs Atlanta United
Sábado, 5 de septiembre
Nu Stadium
Jornada 23, MLS
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
En su tercera localía consecutiva, las Garzas reciben a Las Cinco Rayas, que están lejos de ser aquel equipo que siempre está peleando en la parte alta de la tabla, ya que está en el antepenúltimo sitio de la Conferencia Este con 21 puntos, luego de seis victorias, tres empates y 13 tropiezos. A pesar
de todo esto, los de Georgia suelen darle batalla a los Herons, pues el historial dictamina ocho ganados para los rosas, cuatro empates y siete éxitos para los visitantes.
Chicago Fire vs Inter Miami
Miércoles, 9 de septiembre
Soldier Field
Jornada 24, MLS
Horario: 17:30 h (EEUU ET), 18:30 h (México)
Un duelo que pocos querrán perderse. Messi compartirá cancha con el delantero polaco Robert Lewandowski, quien acaba de marcar en esta jornada frente al Seattle Sounders para llegar a las cuatro anotaciones en siete partidos. A diferencia de sus rivales pasados, esta vez los visitantes
chocarán contra un rival que sí está peleando en lo alto de la clasificación, ya que los de Illinois son terceros de la Conferencia Este con 38 unidades, acumulando once ganados, cuatro descalabros y seis tropiezos. Su último encontronazo acabó 3-2 a favor de los de Florida.
Inter Miami vs Nashville SC
Sábado, 12 de septiembre
Nu Stadium
Jornada 25, MLS
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
Tal como se ha dicho, Las Seis Cuerdas son los líderes de la competencia con 47 unidades, así que no será un encuentro sencillo para el equipo que será dirigido próximamente por el argentino Cristian 'Kily' González. El conjunto amarillo acaba de aplastar esta fecha po4 4-0 al FC Cincinnati, demostrando que está en muy alto nivel. Hace un año, al cuadro de Florida le tocó pisar el GEODIS Park, llevándose una goleada 4-1. Antes de eso, en el Chase Stadium dividieron dividendos al acabar 1-1. Su historial de choques nos deja nueve éxitos para los emplumados, por siete empates y siete celebraciones de los de Tennessee.
Inter Miami vs Cruz Azul
Miércoles, 16 de septiembre
Nu Stadium
Campeones Cup 2026
Horario: 13 h (EEUU ET), 14 h (México)
Messi y compañía buscarán añadir un trofeo más a sus vitrinas, ya que se enfrentan al campeón de la Liga MX, que se adjudicó el Campeón de Campeones, teniendo como ventaja que disutarán el duelo en su territorio. La Máquina Celeste ha tenido complicaciones debido al número de lesionados que ha tenido en las últimas semanas, pero para esta fecha seguramente el técnico Joel Huiqui estará contando con todo su armamento. Hay un antecedente entre estos dos acaecido en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2023, cuando los estadounidenses vencieron 2-1 a través del finlandés Robert Taylor y La Pulga.
Inter Miami vs San Diego FC
Domingo, 20 de septiembre
Nu Stadium
Jornada 26, MLS
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
Será la primera vez que estos dos clubes choquen en la MLS, debido a que la franquicia californiana es una de las más jóvenes de la liga. Los del técnico Mikey Varas se enfrentarán a una verdadera prueba, sobre todo porque tendrán que hacer parada en Florida. Hasta el momento, los de la Conferencia Oeste han conseguido ocho triunfos, seis empates y ocho derrotas.
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.