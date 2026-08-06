El calendario de los siguientes 5 partidos del Inter Miami tras golear 4-2 al Atlético San Luis
Este miércoles 5 de agosto, el Inter Miami se enfrentó al Atlético San Luis para el partido correspondiente a la jornada número uno del Grupo A por la Leagues CUP 2026. Con doblete de Lionel Messi, un gol de Telasco Segovia y otro más de Micael dos Santos Silva, los de la MLS golearon 4-2 al conjunto mexicano, quienes descontaron por conducto de David Rodríguez y Rafa Llorente.
Aquí está el calendario de los siguientes cinco juegos del Inter Miami:
Inter Miami vs Monterrey
Sábado, 8 de agosto
Nu Stadium
Jornada 2, Leagues Cup
Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)
El equipo de Florida se vuelve a reencontrar con Rayados. Estos dos ya tienen un historial, ya que fueron rivales en los cuartos de final de la Copa Campeones de la CONCACAF 2024, con los mexicanos llevándose la serie. En el primer asalto, celebrado en el Chase Stadium, La Pandilla remontó 1-2 pese al tanto del argentino Tomás Avilés. Ya en el Estadio BBVA, el paraguayo Diego Gómez marcó en la derota de las Garzas por 3-1, dejando 5-2 el global.
Inter Miami vs León
Miércoles, 12 de agosto
Nu Stadium
Jornada 3, Leagues Cup
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
Otra institución que no se ha enfrentado al cuadro rosa. Actualmente, los Panzas Verdes llevan dos derrotas en el Apertura 2026, lo cual podría hacer parecer que llegan con la capa caída. No obstante, los de Guillermo Hoyos no pueden confiarse porque los del Bajío tienen un historial positivo contra la MLS venciendo al Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2021 y al LAFC en la gran final de la Concachampions 2023.
Nashville SC vs Inter Miami
Sábado, 15 de agosto
GEODIS Park
Jornada 19, MLS
Horario: 17:30 h (EEUU ET), 18:30 h (México)
Sin saber si Messi y compañía estarán calificados a la siguiente fase de la Leagues Cup, en su agenda ya está pactado la reanudación del campeonato local frente a Las Seis Cuerdas. Los de Florida tienen una espinita clavada contra el cuadro amarillo, ya que en el pasado mes de marzo, los eliminó 1-1 global en los octavos de final de la Concachampions por la regla del gol de visitante.
Philadelphia Union vs Inter Miami
Miércoles, 19 de agosto
Subaru Park
Jornada 20, MLS
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
A los Herons les toca hacer parada en Chester, Pennsylvania. El club local está viviendo un gris presente al estar hundido en la Conferencia Este con apenas 13 puntos de 54 posibles, producto de tres triunfos, cuatro empates y once derrotas. Esta es una situación que el club rosa deberá aprovechar, aparte el historial de ambos está a su favor con siete éxitos, por tres igualadas y cuatro descalabros. El último registro nos regaló un 6-4 con triplete de Suárez, un doblete de Berterame y una diana del argentino Rodrigo De Paul.
Inter Miami vs Toronto
Sábado, 22 de agosto
Nu Stadium
Jornada 21, MLS
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue el 9 de mayo del 2026, y el encuentro acabó con una victoria contundente del Inter Miami sobre el Toronto. Con goles de Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Sergio Reguilón y Lionel Messi, los de Florida golearon 4-2 al conjunto canadiense.
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.