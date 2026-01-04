Este domingo, el Liverpool visitó al Fulham en la Craven Cottage para la Jornada 20 de la Premier League. En un duelo más igualado de lo esperado, los Reds consiguieron rescatar el empate en el último minuto del encuentro gracias a un gol de Cody Gakpo.



Aquí están los cinco próximos compromisos del conjunto de Anfield:

Arsenal vs Liverpool – Premier League

Everton v Arsenal - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Duelo que nadie querrá perderse porque los dominantes Gunners recibirán en casa a los Reds, esperando seguir con su apabullante andar en la liga, donde únicamente han perdido dos encuentros por tres empates y 15 triunfos. Luce complicado que los del neerlandés Arne Slot puedan obtener el triunfo, pero de que ambos dejarán todo en la cancha eso es un hecho. La última vez que se enfrentaron fue el pasado 31 de agosto del 2025 y precisamente los de Anfield ganaron el cotejo por la mínima del húngaro Dominik Szoboszlai. Previo a ello, hubo dos empates (2-2 y 2-2).

¿Cuándo? Jueves, 8 de enero

Lugar: Londres, Inglaterra

Estadio: Emirates Stadium

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14 h (México), 21 h (España)

Liverpool vs Barnsley – FA Cup

Peterborough v Barnsley - Emirates FA Cup Second Round | NurPhoto/GettyImages

Después del duelo de la Premier League, el conjunto rojo se concentrará en su encuentro de la Tercera Ronda de la FA Cup. Su rival, el Barnsley, superó la Segunda Ronda al pegarle al Peterboroguh United por la mínima. El historial más reciente entre ambas instituciones es del 16 de febrero del 2008 en la Quinta Ronda de la FA Cup, donde, sorpresivamente, los de Yorkshire se impusieron en Anfield por marcador de 1-2.

¿Cuándo? Lunes, 12 de enero

Lugar: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Horario: 14:45 h (Estados Unidos), 13:45 h (México), 20:45 h (España)

Liverpool vs Burnley – Premier League

Burnley v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Tras encarar el torneo copero, los de Arme Slot vuelven a concentrarse en la liga. Los Clarets podrían aparecer como víctimas en este duelo, ya que se encuentran en la penúltima posición con doce unidades, necesitando de forma urgente sumar unidades para poder eludir el descenso, ya que apenas han logrado tres victorias y tres empates por 14 tropiezos. La última vez que se midieron, los Reds derrotaron 0-1 a través del egipcio Mohamed Salah desde el machón penal.

¿Cuándo? Sábado, 17 de enero

Lugar: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Horario: 10:00 horas (Estados Unidos), 09:00 h (México)16 h (España)

Olympique Marseilla vs Liverpool – UEFA Champions League

Olympique de Marseille v AS Monaco - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Para la séptima jornada del certamen internacional, los ingleses visitarán a los franceses buscando hacerse con las tres unidades. Los Reds son novenos de la clasificación, que los deja entrar en la ronda preliminar como cabeza de serie, mientras los Focenses son el lugar 16 estando en la misma situación, pero sin poder ser cabeza de serie. Las estadísticas están de lado de los de Anfield Road porque de sus últimos cinco enfrentamientos, tres han sido triunfos para ellos, por dos derrotas, aunque estos choques ocurrieron hace más de una década.

¿Cuándo? Miércoles, 21 de enero

Lugar: Marsella, Francia

Estadio: Orange Vélodrome

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14 h (México), 21 h (España)

AFC Bournemouth vs Liverpool

Liverpool v Bournemouth - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El club más ganador del fútbol inglés saldrá a visitar a los Cherries, quinceavos de la tabla general con 23 unidades. El año pasado, el 15 de agosto, los Reds sirvieron de anfitriones para los del condado de Dorset, llevándose la victoria 4-2 gracias a las dianas del francés Hugo Ekitike, el neerlandés Cody Gakpo, el italiano Federico Chiesa y Mo Salah, mientras el descuento vino por parte de un doblete del ghanés Antoine Semenyo.

¿Cuándo? Sábado, 24 de enero

Lugar: Bournemouth, Inglaterra

Estadio: Vitality Stadium

Horario: 12:30 h (Estados Unidos), 11:30 h (México), 18:30 h (España)