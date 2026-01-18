El Chelsea apuntala su defensa con una perla francesa

El Chelsea sigue moviéndose con ambición en el mercado y ha dado un paso clave en su objetivo prioritario para reforzar la defensa. Según ha informado Fabrizio Romano, el club londinense ya ha alcanzado un acuerdo en los términos personales con Jeremy Jacquet, central del Stade Rennais, que se ha convertido en el gran objetivo de los ‘blues’ para apuntalar el eje de la zaga.

El contrato entre el jugador y el Chelsea está prácticamente listo, y todas las señales apuntan a que Jacquet ve con muy buenos ojos el salto a la Premier League. El defensa francés está plenamente convencido del proyecto deportivo que le han presentado desde Stamford Bridge y ha dado luz verde a la operación, un paso fundamental para que las negociaciones avancen.

Sin embargo, el gran escollo sigue siendo el acuerdo entre clubes. El Rennes exige alrededor de 65 millones de euros, una cifra que supondría la venta más alta de su historia. El Chelsea, por su parte, considera excesiva esa valoración y su oferta actual se sitúa por debajo de las pretensiones del conjunto francés, lo que mantiene la operación en una fase de negociación intensa.

🚨💣 Chelsea have agreed personal terms with Jeremy Jacquet, the clear main target at centre back.



Contract ready, player keen and talks ongoing with Rennes asking for club record sale fee around €65m.#CFC bid currently lower. A mission to France already took place. ✈️🇫🇷 pic.twitter.com/ZEHP19DdkX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2026

Aun así, el interés del Chelsea es firme y sostenido. De hecho, una delegación del club ya se ha desplazado a Francia para mantener conversaciones directas, una señal clara de que en Londres creen que el fichaje es viable y que están dispuestos a seguir presionando para cerrar el acuerdo.

Jacquet encaja perfectamente en el perfil que busca el Chelsea: joven, potente físicamente, con buena salida de balón y margen de crecimiento. En un proyecto que apuesta claramente por el talento joven, el central francés está llamado a ser una pieza estratégica a medio y largo plazo.

Las próximas horas y días serán decisivos. El acuerdo con el jugador ya está hecho. Ahora, todo depende de si Chelsea y Rennes logran acercar posturas para desbloquear una de las operaciones defensivas más ambiciosas del mercado.