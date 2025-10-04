El Chelsea y el Liverpool disputaron el partido más importante de la jornada en la Premier League 2025/26, siendo Stamford Bridge la sede de dicho encuentro que estuvo lleno de emociones hasta el último instante. Dicho encuentro terminó dos por uno en favor de los locales y con cortaron una racha negativa de dos encuentros sin sumar unidades.

Para los hoy dirigidos por Arne Slot, Hammersmith es un lugar que no le ha sentado bien a su equipo en las últimas fechas y es que este es el quinto partido en el que no gana como visitante, sumando tres empates y dos descalabros. La última ocasión que sacaron tres puntos fue el 20 de septiembre del 2020.

Hoy los Blues comenzaron yendose al frente en el marcador gracias a un golazo de Moisés Caicedo desde fuera del área, mismo que se incrustó en el ángulo. Así se fue el partido al descanso y al minuto 63 del encuentro llegó el empate de Cody Gakpo después de una asistencia de Alexander Isak, parecía que todo quedaría así, pero la historia tenía otro final inesperado.

Chelsea v Liverpool - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Cumplidos los 90', Anthony Taylor decidió agragar 7 minutos y ese fue tiempo suficiente para que todo cambiara. Los pensioners se fueron al frente en una descolgada ya más con corazón que con piernas, por la banda izquierda apareció Jamie Gittens, para triangular con Marc Cururella y que este último llegara a línea de fondo para enviar un centro lleno de veneno, el cual terminó en los pies de Estevao, que in extremis impactó la pelota de pierna derecha casi sin ángulo para poner el segundo tanto y definitivo.

Con eso el Chelsea sumó su segundo partido con triunfo sobre el Liverpool en casa, algo que no sucedia desde noviembre de 2014, cuando obtuvieron tres triunfos al hilo, esto contemplando única y exclusivamente partidos de la Premier League.