El Chelsea cuida a su joya: Cole Palmer queda fuera ante el Atalanta

Cole Palmer no estará disponible para el duelo de Champions League entre Chelsea y Atalanta. El club decidió no convocarlo tras una evaluación conjunta entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico, que coincidieron en que lo más prudente es evitar una sobrecarga física.

La ausencia fue confirmada por el entrenador Enzo Maresca, quien explicó que el objetivo principal es proteger al futbolista en su proceso de recuperación. Palmer viene de varios meses lejos de las canchas por lesión y su reincorporación debe ser progresiva.

“Es una forma de proteger a Cole tras su lesión. No puede jugar tres partidos en una semana”, afirmó Maresca, justificando la decisión y despejando cualquier duda sobre una recaída inmediata.

El club considera que el calendario reciente representaba un riesgo para su estado físico. En Londres creen que un exceso de minutos podría significar un retroceso importante, por lo que han decidido administrarlo con extrema cautela.

Palmer ha sido fundamental desde su llegada al Chelsea, pero el propio jugador ha reconocido que su cuerpo todavía necesita adaptación. En las últimas sesiones de entrenamiento respondió bien, aunque no lo suficiente como para asumir la exigencia europea.

La decisión busca también asegurar su disponibilidad para el tramo final de diciembre, donde Chelsea afrontará compromisos clave en Premier League. El riesgo de exigirlo antes de tiempo no encaja con el plan de recuperación que los especialistas han diseñado.

Mientras el equipo viaje a enfrentar al Atalanta, Palmer permanecerá en Cobham realizando trabajo específico supervisado por el área médica del club. La intención es que mantenga ritmo competitivo sin poner en peligro la estabilidad de su recuperación.

El mediocampista ofensivo sí podría reaparecer en la Premier League el próximo fin de semana, cuando Chelsea se mida al Everton. Su elegibilidad dependerá de cómo evolucione durante los siguientes días y de la valoración final del cuerpo técnico.