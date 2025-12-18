El Chelsea decide cuál será la prioridad para fichar antes del mercado de enero

Se espera que el Chelsea fiche al menos un nuevo centrocampista en 2026 como parte de sus planes para reforzar la zona central, pero no se cree que lo haga antes del mercado de verano.

Los Blues cuentan posiblemente con una de las mejores duplas de centrocampistas de la Premier League, con Moisés Caicedo y Enzo Fernández.

Sin embargo, los problemas radican en la cantidad de partidos que el Chelsea está disputando en múltiples competiciones y la falta de una cobertura adecuada tras los dos titulares. El infatigable Marc Cucurella es el único jugador del Chelsea que ha acumulado más minutos esta temporada que Fernández, con Caicedo a la par.

Con Dário Essugo sin jugar esta temporada debido a una operación en el muslo en septiembre y Roméo Lavia sufriendo otro revés que lo ha dejado fuera desde principios de noviembre, tras perderse ya el inicio de la campaña, Enzo Maresca ha estado manejando el equipo con limitaciones.

Andrey Santos es el otro mediocampista central natural en la plantilla del primer equipo, con el lateral derecho Reece James sustituyéndolo con cierta regularidad en las últimas semanas. Su compañero lateral Malo Gusto ha hecho algo similar.

Según The Telegraph, el Chelsea ha identificado el mediocampo como un área clave a abordar. Ya se está trabajando en posibles fichajes, aunque la idea es que ninguno llegue antes del verano. El mercado de fichajes de enero solo será efectivo si las lesiones se acumulan y obligan a actuar antes.

Las opciones del Chelsea para reforzar el mediocampo

Existe una gran incógnita sobre cuánto estaría dispuesto a gastar el Chelsea en un nuevo centrocampista que se supone servirá como suplente de Caicedo y Fernández.

Ambos representan dos de los cuatro traspasos más caros de la historia del fútbol inglés, con un coste combinado de casi 222 millones de libras (296,5 millones de dólares) en 2023. Por lo tanto, es lógico suponer que el Chelsea no se plantearía fichar a alguien como Adam Wharton, Elliot Anderson o Carlos Baleba, considerados los tres mejores centrocampistas emergentes de la Premier League, pero valorados en unos 100 millones de libras cada uno.

Pagar nueve cifras, suponiendo que sea financieramente viable, para que alguien ocupe un puesto de rotación no parece la mejor inversión. Cada uno de esos tres nombres también podría pensárselo dos veces antes de mudarse a Stamford Bridge si eso implica una reducción drástica de minutos, especialmente con otros clubes interesados.

El Chelsea podría tener una mejor oferta invirtiendo entre 20 y 40 millones de libras. Ese rango de precio podría incluir a Éderson, del Atalanta, quien ha sido mencionado por su agente para el Barcelona y también vinculado con el Manchester United. El brasileño ha sido comparado en el pasado con la leyenda del siglo XXI Gennaro Gattuso y tiene las características de un jugador de la Premier League.

Curiosamente, ¿qué hay de Conor Gallagher? El jugador de Cobham pudo fichar por el Atlético de Madrid en 2024, un traspaso que, según insinuó Maresca, se debió al beneficio desproporcionado que suponía vender jugadores canteranos según las normas de beneficios y sostenibilidad de la Premier League.

“Los clubes se ven obligados a vender jugadores debido a las reglas. No es un problema del Chelsea, es un problema de la Premier League”, dijo Maresca en aquel momento.

“La intención del Chelsea no es vender, pero las reglas, al final, nos obligan. Me encanta que [Franceso] Totti haya estado en la Roma durante 20 años y haya sido un jugador de un solo club. En mi opinión, es una pena, porque a todos nos gusta ver a un jugador de un solo club. Si queremos promocionar a los jugadores de la cantera, sí, hay que cambiar las reglas”.

La nueva normativa del Relación Coste de Plantilla (RCP) sustituirá al PSR la próxima temporada.

Gallagher no ha sido titular habitual en el Atlético esta temporada, saliendo generalmente desde el banquillo, y se le ha vinculado mucho con un regreso a Inglaterra. El Manchester United está muy vinculado con el internacional inglés, cuyo precio podría ser inferior al que pagó el Chelsea hace 18 meses.

El jugador de 25 años de edad ha demostrado su valía en la Premier League y a menudo fue capitán de los Blues en su última temporada.