El Chelsea estuvo muy cerca de fichar a una joven joya del Barcelona durante el mercado de verano

El Chelsea estuvo muy activo durante el mercado de fichajes de verano de 2025, alcanzando cifras de dos dígitos tanto en fichajes como en salidas. Sin embargo, un traspaso que nunca se materializó fue la adquisición del centrocampista del Barcelona, Marc Bernal.

Según Mundo Deportivo, el Chelsea se contactó con el Barcelona para preguntar por un posible traspaso de la joya de La Masía, de 18 años. El propio Bernal fue quien rechazó cualquier posible salida, dado su deseo de quedarse en el club de su infancia.

El plan de los londinenses era fichar a Bernal con uno de los contratos a largo plazo más emblemáticos del club y luego cederlo al club hermano, el Estrasburgo, para que tuviera más minutos y volviera a estar en plena forma.

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Bernal se perdió más de un año tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y sólo regresó a la cancha en la reciente victoria del Barcelona por 6-0 contra el Valencia, donde logró su primera asistencia como profesional.

Más allá del interés del Chelsea, nunca llegó una oferta concreta por Bernal al Barcelona, diferente el caso a Fermín López, quien estuvo muy cerca de salir hacia Londres.

Además del Chelsea, se dice que Al Nassr también intentó fichar a Bernal en las últimas semanas, pero el futbolista también decidió rechazarlo.

Aunque Bernal solo ha disputado cuatro partidos oficiales con el Barcelona, ​​es evidente que Hansi Flick valora su potencial. Antes de su lesión, Bernal, con 17 años, fue titular en los tres primeros partidos de la temporada 2024-25.

Ahora que ha recuperado su plena forma física y dada la reciente noticia de que Gavi estará fuera de las canchas durante un largo período, Bernal podría ver crecer su papel a medida que avance la temporada.