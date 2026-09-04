El Chelsea prepara una millonaria oferta para fichar a Pablo Barrios del Atlético de Madrid

El Chelsea ya tendría definido su próximo gran objetivo para reforzar el mediocampo: según informó The Touchline, el conjunto londinense prepara una oferta de 100 millones de euros por Pablo Barrios de cara al mercado de fichajes de enero.

La salida de Enzo Fernández al Manchester City dejó un hueco importante en el plantel y, ante este escenario, la dirección deportiva Blue habría decidido esperar hasta el mercado de invierno para volver a reforzar la zona.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Chelsea are planning to submit a formal €100m offer for Atlético Madrid midfielder Pablo Barrios in January.



Xabi Alonso has identified the 23-year-old as his top midfield target following Enzo Fernández’s departure.



Atlético Madrid currently have no intention of… pic.twitter.com/uHMhg5e4nS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 4, 2026

La prioridad de Xabi Alonso

El interés por el mediocampista del Atletico de Madrid no sería únicamente una decisión de la directiva. El técnico español habría señalado a Barrios como su principal objetivo para reforzar la mitad de cancha, convencido de que su técnica, recorrido y capacidad de adaptación encajan con las exigencias de la Premier League.

El crecimiento del jugador rojiblanco en las últimas temporadas lo convirtió en uno de los futbolistas más valorados del proyecto de Diego Simeone. Una lesión en los isquiotibiales durante el tramo final de la campaña pasado frenó su continuidad y también le impidió disputar el Mundial 2026, aunque no logró apagar el interés de los grandes clubes europeos.

El Atlético no quiere vender

Aún así, pese al interés, el gran obstáculo para el Chelsea será la postura del Atlético. El club madrileño no tiene intención de desprenderse de Barrios, por lo que una propuesta de 100 millones de euros no garantiza que siquiera exista una hipotética negociación.

Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El contrato del mediocampista se extiende hasta 2030 y cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que permite a los rojiblancos afrontar cualquier intento de los Blues con una posición de fuerza.

Por eso, el conjunto inglés podría encontrarse ante una de las operaciones más complejas del próximo mercado de invierno: tiene la capacidad financiera y un objetivo definido, pero deberá convencer a un Atlético que no necesita vender.

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