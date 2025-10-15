El Chelsea reacciona a la incertidumbre sobre el futuro de Moisés Caicedo

Según reportes de los medios de comunicación, el Chelsea no está preocupado por el futuro de Moisés Caicedo en Stamford Bridge tras la ruptura pública con su exagente.

A principios de esta semana, Caicedo compartió un comunicado en redes sociales preparado por su nuevo representante, Chris Farnell, de IPS Law en Hale, Gran Manchester. En él, confirmó que la relación del mediocampista con el agente Manuel Sierra finalizó el 14 de agosto, cuando su contrato finalizó y no fue renovado.

Sierra ayudó a gestionar el traspaso de Caicedo al Chelsea en 2023 por153,5 millones de dólares, procedente del Brighton & Hove Albion, una cifra récord para Gran Bretaña en aquel momento. Ali Barat también colaboró ​​en ese acuerdo. Sin embargo, el comunicado distanció específicamente al jugador de Barat, quien dirige la agencia Epic.

Lo que causó drama e intriga fue la inclusión de la frase que señalaba que Caicedo ahora ha “designado personas en las que puede confiar”, lo que pareció arrojar sombra sobre Sierra y Barat.

Sin embargo, la publicación de Caicedo en redes sociales con la declaración fue rápidamente eliminada y BBC Sport informó que no había ninguna mala intención hacia su antiguo representante. Más bien, la redacción empleada por su nuevo representante fue, lamentablemente, torpe e incómoda.

El momento de todo esto no ha ayudado en medio de los rumores sobre un traspaso al Real Madrid.

El Daily Telegraph informó posteriormente que al Chelsea no le preocupa que la saga y el cambio de agente afecten el futuro a largo plazo de Caicedo. El internacional ecuatoriano tiene contrato al menos hasta 2031, prorrogable con opción a 2032, y no se espera que las cosas sean diferentes. Se le describe como una persona humilde, sin interés en el enriquecimiento personal público.

La agencia Chris Farnell e IPS Law cuentan entre sus antiguos clientes a Cristiano Ronaldo, durante su época como jugador del Manchester United.

Neville: “Caicedo es el mejor centrocampista de la Premier League”

Caicedo ha jugado todos los minutos en la Premier League y Champions League esta temporada | Boris Streubel/GettyImages

A pesar de su precio y de la disposición del Liverpool a romper su propio récord de fichajes y pagar 111 millones de libras por sus servicios, Caicedo no fue un éxito inmediato en el Chelsea. Pero en su tercera temporada, el jugador de 23 años de edad justifica con creces la confianza que los Blues han depositado en él.

Caicedo ha sido un jugador omnipresente en la Premier League y la Champions League en lo que va de temporada y también es habitual verlo como capitán del equipo cuando los líderes más veteranos no están disponibles.

El comentarista de Sky Sports y ocho veces campeón de la Premier League, Gary Neville, llegó incluso a calificar a Caicedo como el mejor en su posición en el fútbol inglés por su momento de forma, tras haber ayudado al Chelsea a vencer al Liverpool justo antes del parón internacional de octubre.

“Creo que es el mejor centrocampista de la liga en este momento y me siento cómodo al decirlo”, dijo Neville en su podcast en Sky Sports.

“Fue el mejor jugador sobre el campo con diferencia. Olvídense del gol, que fue absolutamente increíble. Llega al balón, le quita el balón a la gente, su trabajo en el campo... es dos en uno, lo es todo. Creo que, ahora que estamos aquí, a punto de octubre de 2025, podemos decir que Caicedo es el mejor centrocampista de la liga y está rindiendo como tal”, aseguró.