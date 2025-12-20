El Chelsea se adelanta al Arsenal y presenta una oferta para llevarse a N'Guessan en el mercado de invierno

El delantero del Saint-Étienne, Djylian N'Guessan, está en la lista de refuerzos de varios equipos, entre ellos el Chelsea y el Arsenal. De acuerdo con un reporte de los medios de comunicación en Francia, el conjunto blue ya ha presentado una oferta por el delantero.

El jugador de 17 años de edad, internacional con la selección sub-20 francesa, es muy valorado en su país y disputó ocho partidos con el Saint-Étienne la temporada pasada en la Ligue 1, sumando minutos a pesar de que el club estaba inmerso en una lucha por el descenso de la que no logró salir.

A pesar de que se esperaba que se convirtiera en el titular inamovible del Saint-Étienne esta temporada en la Ligue 2, N'Guessan solo ha disputado tres partidos esta temporada, en los que ha anotado un gol. El jugador se encuentra en medio de una disputa interna sobre su contrato. El prometedor delantero termina el vínculo con el club en 2027 y, según L'Équipe, está negado a firmar una extensión.

N'Guessan es un delantero centro que tiene un gol en los 10 partidos que ha jugado con el Saint-Étienne desde su debit en enero de 2025 con el primer equipo. Y además ha jugado ya 7 partidos con la selección de su país. Claramente no es un fichaje para el presente de los Blues, sino una apuesta a futuro.

El joven seguirá en el radar de varios clubes, porque el Saint-Étienne ha puesto a N'Guessan a disposición para su traspaso ya que no quieren asumir la pérdida de un activo tan valioso a cambio de nada. Según la información que maneja el medio deportivo francés, el Chelsea ya ha presentado una oferta por 8 millones de euros (9,4 millones de dólares). Sin embargo, dicha oferta fue rechazada, y se dice que el equipo francés exige cerca de 12,5 millones de euros.

Aún no está claro si el Chelsea volverá con una oferta mejorada. El Saint-Étienne espera desatar una puja en la Premier League, sabiendo que el Arsenal y el Brentford son admiradores del joven delantero. Los dueños del Chelsea, BlueCo, que también son dueños del club francés Estrasburgo, están ansiosos por invertir fuertemente en jóvenes promesas.

