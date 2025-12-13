El Chelsea vuelve a la victoria de la mano de Cole Palmer y Malo Gusto

No llegaba bien el Chelsea a su encuentro por la decimosexta jornada de la Premier League. Cuatro partidos seguidos sin triunfos, incluyendo la inesperada derrota entre semana frente al Atalanta por la Champions League, cargaban de presión al equipo de Maresca. Había que ganar sí o sí y el conjunto de Londres respondió ante su gente.

El Everton no se presentaba como el rival más sencillo, después de dos victorias consecutivas y habiendo sumando 12 de los últimos 15 puntos.



Los dirigidos por Moyes demostraron en el comienzo que llegaban con mucha confianza y se hicieron dueños de la pelota, hasta que en el minuto 21 Malo Gusto con un pase preciso dejó solo a Cole Palmer frente al portero para abrir el marcador. El futbolista inglés se dio el gusto de volver a marcar, tras una lesión que lo mantuvo afuera de los campos en casi todo lo que llevamos de temporada.

El gol fue una inyección anímica para el Chelsea y en los minutos siguiente tuvo dos oportunidades clarísimas para extender la ventaja en los pies de Garnacho. Pero el hispano-argentino falló en ambas ocasiones.



Los visitantes se recuperaron del golpe y estuvieron a tiro del empate al menos dos veces. Cuando parecía que el 1-1 esatba al caer, fueron los "blues" quienes volvieron a dar el golpe. Neto escapó en velocidad por su banda y el centro atrás fue conectado por Malo Gusto para el 2-0.



Así los locales se fueron al descanso con un resultado que parecía exagerado para lo que se había visto en el terreno de juego.

FBL-ENG-PR-CHELSEA-EVERTON | ADRIAN DENNIS/GettyImages

En la segunda mitad, el equipo de Londres cerró el duelo sin demasiados sobresaltos. Garnacho pudo convertir el tercero, pero volvió a fallar y minutos después se fue reemplazado. La puntería no estuvo más afinada del otro lado. El Everton pudo haber descontado, pero el poste le negó el gol a Ndiaye.

El Chelsea se llevó los tres puntos que tanto necesitaba y momentáneamente (el Manchester United o el Crystal Palace lo pueden superar) se queda en la cuarta posición de la Premier con 28 unidades.

¿Cómo rindieron los hispano-americanos?

Robert Sánchez - Seguro bajo palos. Mantuvo la valla invicta ante un rival que contó con varias oportunidades

Marc Cucurella - Partido discreto del español. En el primer tiempo sufrió algunos desbordes por su banda y en el complemento se asentó.

Chelsea v Everton - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Enzo Fernández - Bien en la marca y en la distribución. Redondeó un partido aceptable, sin brillar.

Alejandro Garnacho - No fue su día. Desperdició tres oportunidades de gol, una de ellas clarísima. Se fue reempleazado en la segunda mitad.

