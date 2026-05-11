El Chelsea y el Manchester United pretenden a Andoni Iraola para el banquillo

El cierre de temporada en la Premier League tiene a Andoni Iraola como uno de los entrenadores más buscados del mercado.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Luego de lograr consolidar al AFC Bournemouth como una de las revelaciones del campeonato inglés, el español despertó el interés del Manchester United y del Chelsea de cara al próximo mercado de entrenadores.

🚨 EXCLUSIVE: Iraola emerges as strongest candidate to rival Carrick for next Man Utd head coach



😬 United wary of Solskjaer repeat

🍒 Iraola admired for Bournemouth work

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Sin apuro para definir su futuro

A pesar de los rumores que lo vinculan con los grandes equipos del fútbol europeo, Iraola fue contundente al hablar de su situación contractual y dejó en claro que no piensa distraerse con especulaciones mientras el torneo siga en curso. Su prioridad, según manifestó, es cerrar la campaña con un objetivo concreto que premie el esfuerzo del plantel y responda a la ilusión de los hinchas.

Mientras varios clubes buscan resolver cuanto antes sus proyectos deportivos para la próxima campaña, el ex técnico del Rayo Vallecano aseguró que cualquier decisión en torno a su continuidad llegará recién cuando termine la temporada.

Entre los interesados, el panorama parece más favorable para el Chelsea. El club londinense busca estabilidad después de varios cambios recientes en el banco y considera que Iraola reúne un perfil equiparado a su proyección; conoce la Premier League, tiene capacidad para potenciar futbolistas y una idea de juego reconocible.

FBL-ENG-PR-FULHAM-BOURNEMOUTH | ADRIAN DENNIS/GettyImages

En el caso del Manchester United, la situación es distina. En Old Trafford todavía valoran la continuidad de Michael Carrick, tras mejorar el rendimiento del equipo y lograr meterlo en puestos de clasificación a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.

Por eso, aunque Iraola figura entre las opciones, no parece hoy la alternativa inmediata.

La puja, además, no se reduce a esos dos clubes únicamente. El Crystal Palace también tiene al español como principal candidato ante la posible salida de Oliver Glasner. Incluso con una posición menor en la tabla, el Palace podría ofrecerle un proyecto competitivo y mayores recursos que los que hoy dispone Bournemouth.

Mientras tanto, el Chelsea analiza otros nombres de peso como Xabi Alonso, Marco Silva, Cesc Fàbregas y Filipe Luís, sin embargo, Iraola sigue siendo prioridad. Aún así, el técnico aclaró que no tiene apuro, sabe que su trabajo habla por él y, cuando llegue el momento, es consciente de que tendrá más de una oferta a disposición.

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