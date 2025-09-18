El Chivas vs Tigres UANL sí se jugará esta noche, a pesar de la tormenta eléctrica

En atención al partido pospuesto de la jornada número uno por el torneo de Apertura 2025, las Chivas Rayadas del Guadalajara se alistaron para recibir a unos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, si bien es cierto se encuentra actualmente en el puesto número cinco de la tabla general, su accionar ha quedado a deber en los últimos encuentros.

Sin embargo, minutos antes de que diera inicio este emocionante duelo, la ciudad de Guadalajara se vio abatida por una dura tormenta eléctrica, por lo que las autoridades correspondientes decidieron retrasar el inicio del encuentro entre Tigres UANL y las Chivas Rayadas del Guadalajara.

''Otro aguacero, pero ahora en Guadalajara''. Con esta peculiar publicación vía X (Twitter), Tigres UANL dio a conocer el retraso del partido.

😅 Otro aguacero, pero ahora en Guadalajara.



⛈️ Debido a las condiciones meteorológicas el partido se retrasará. https://t.co/vq7q2a6AfZ pic.twitter.com/wSakk3WPiC — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 18, 2025

Fue hasta pasadas las veinte horas cuando Protección Civil, en común acuerdo con la Liga MX, optaron porque el encuentro entre Chivas y Tigres sí se llevará a cabo esta noche, a pesar de las inclemencias climatológicas.

La cancha ya se encuentra en buenas condiciones, los futbolistas de ambos equipos ya saltaron a la cancha a calentar. El juego comenzará a las 21:00 hrs.