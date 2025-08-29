El Club América le habría ofrecido a Tigres UANL a Javairo Dilrosun

Desde que Guido Pizarro se hizo cargo de la dirección técnica del equipo de Tigres UANL en marzo del 2025, a mitad del torneo de Clausura, dejó muy en claro cuál era su idea de juego: intentar salir jugando con el balón controlado y potenciar los ataques por la bandas.

Para ello, la escuadra auriazul precisa de futbolistas consagrados que se desempeñen como extremos y surtan de balones a los centros delanteros de Tigres UANL.

Inter Miami CF v Tigres UANL - Leagues Cup Quarter Finals | Rich Storry/GettyImages

Si bien es cierto que, en el torneo de Apertura 2025, Ozziel Herrera y Diego Lainez han hecho las cosas bastante bien, fuera de ellos no hay más, por lo que no sería nada extraño pensar que los dirigentes de la 'U' de Nuevo León ya estarían en busca de un refuerzo por esa zona.

Al contar con una plaza de extranjero libre, son muchas las opciones que tendría Tigres UANL para fortalecer su plantilla, específicamente en esa parte del terreno de juego. Hace unas cuantas semanas, el futbolista de los Tuzos del Pachuca: Oussama Idrissi aparecía como uno de los principales candidatos. Incluso se hablaba de un posible intercambio por Sebastián Córdova, que fue medallista olímpico con el hoy director técnico de los hidalguenses: Jimmy Lozano.

Sin embargo, en las últimas horas se ha hablado de un posible ofrecimiento por parte de las Águilas del América para el equipo de Tigres UANL. Se trata del futbolista neerlandés Javairo Dilrosun, quien continúa sin equipo, a pesar de que se han jugado ya las primeras seis jornadas del torneo de Apertura 2025.

🚨🐯 Javairo Dilrosun ha sido ofrecido a Tigres UANL



->Tigres busca 1 refuerzo más, no descartan al neerlandés, aunque tienen otros objetivos

->América le ofrece sin cargo y en cesión

->Respuesta en próx. días



DETALLES.https://t.co/a3ZPXQse7i — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) August 29, 2025

Recordemos que los equipos mexicanos tienen hasta el 12 de septiembre para registrar nuevos jugadores en sus plantillas. Tigres UANL seguramente se reforzará con un elemento que se desempeñe como extremo, pero también debemos mencionar que Javair Dilrosun no figuraría entre los principales candidatos para apuntalar la plantilla de Guido Pizarro.