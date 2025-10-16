El club de Europa que da un paso al frente por el fichaje de Obed Vargas

Si bien la selección mexicana sub-20 no fue capaz de llegar a la final del Mundial en dicha categoria, no se puede negar que el Tri realizó un torneo por encima de lo esperado. El simple hecho de pasar la fase de grupos con el nivel de rivales que tenía México en frente, ya fue un hecho destacado.

Al final, el torneo que ha realizado el combinado nacional fue competitivo. El mismo ha servido para que varios juveniles mexicanos pongan su nombre en el mercado de Europa. Uno de ellos, tal vez hoy mismo el más cercano en partir Obed Vargas, quien podría dar el salto con destino a la Primeira Liga de Portugal.

De acuerdo con el reporte de César Luis Merlo, el Sporting de Lisboa tiene la mira puesta en el mexicano. El interés del cuadro luso va más allá de sólo un seguimiento al jugador. El área deportiva del vigente campeón de Portugal ha decidido poner en la mesa de Obed y su entorno una oferta formal para enero.

Es clave señalar que el contrato de Obed con Seattle Sounders de la MLS termina el último día de diciembre. Es decir, en todo caso, el mediocentro mexicano partiría ya sea al Sporting de Lisboa o cualquier otro clubes interesados en su fichaje en calidad de agente libre, hecho que de forma natural facilita el movimiento.

Además del Sporting, el mexicano está en la mira de algunos otros equipos en Europa. Siendo concretos, el PSV, Club Brugge y BlueCo (Strasbourg y Chelsea), valoran su firma.

Se entiende que el jugador ya ha informado al cuadro de la MLS que no firmará al extensión de contrato por ningún motivo. Su mente está en el pase a Europa y el mismo luce cada vez más cercano.

