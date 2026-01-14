El club de Europa que está interesado en el fichaje de Hirving Lozano

El futuro de Hirving Lozano vuelve a colocarse en el centro del mercado a cinco meses del arranque del Mundial 2026. El atacante mexicano ya tiene a su primer pretendiente formal en Europa, en un contexto marcado por la urgencia deportiva y la necesidad de definir su continuidad competitiva.

El club que aparece sobre la mesa es el Real Oviedo, institución que pertenece al mismo grupo empresarial que Pachuca y que ve en Lozano una oportunidad deportiva y mediática. La opción, sin embargo, todavía está lejos de materializarse por múltiples condicionantes económicos.

Uno de los factores que podría facilitar contactos es la relación directa con Jesús Martínez, propietario del conjunto asturiano. Su cercanía con el entorno del jugador abre una vía de diálogo constante, aunque desde ambas partes reconocen que el escenario no es sencillo ni inmediato.

La principal traba pasa por el aspecto salarial. Para volver al fútbol europeo, Lozano tendría que aceptar una reducción drástica de su sueldo actual. Las cifras que maneja Oviedo están muy por debajo de lo que percibe hoy, incluso menores a las que podría aspirar dentro del mercado de la Liga MX.

Este punto convierte la negociación en una de alta complejidad. La rebaja que tendría que asumir el futbolista mexicano para jugar en España sería mayor a la que se le exigiría para firmar con un club mexicano, lo que obliga al entorno del jugador a valorar prioridades deportivas por encima de las económicas.

Mientras tanto, San Diego FC mantiene su postura firme respecto al futuro del atacante. La franquicia estadounidense busca desprenderse del contrato del jugador a toda costa, consciente de que su salario es una carga pesada dentro del proyecto deportivo actual.

La insistencia de San Diego ha empujado al entorno de Lozano a explorar todas las alternativas posibles, incluida Europa. La prioridad es que el jugador llegue al Mundial con ritmo competitivo y protagonismo, algo que hoy no tiene garantizado bajo el escenario actual en la MLS.

Por ahora, la opción del Real Oviedo se mantiene como una posibilidad real, pero compleja. El desenlace dependerá de la disposición de Hirving Lozano a sacrificar ingresos en favor de estabilidad deportiva, en una decisión clave que marcará el tramo final de su carrera rumbo a 2026.

