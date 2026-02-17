El club de la Liga MX que gusta de Giorgos Giakoumakis

Rayados de Monterrey ya piensa en el próximo mercado y uno de los nombres que vuelve a aparecer en la órbita regia es el de Giorgos Giakoumakis. El delantero griego fue sondeado durante el invierno, aunque la operación no prosperó por cuestiones económicas y contractuales.

El interés existió y fue real. Monterrey preguntó por las condiciones del atacante, actualmente ligado a Cruz Azul bajo un esquema que involucraba al PAOK. Sin embargo, el contexto de la cesión y los montos que se manejaban terminaron por enfriar una negociación que parecía viable en un inicio.

Antes de Djuka, Rayados preguntó a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis. Y aunque este mercado no pudo darse la transacción, no se descarta que en verano pueda consumarse.



➡️ Informa Diario Récord que el griego estuvo cerca de regresar a Liga MX

De acuerdo con lo que se ha informado, cuando Rayados buscaba alternativas ofensivas tras algunos movimientos en su plantilla, se acercó a La Máquina para conocer el precio del griego. La respuesta fue clara y directa desde La Noria, según lo publicado.

“Cuando se les fue Berterame a Miami, Rayados preguntó cuánto costaba traerlo de vuelta. Cruz Azul dio precio amigo para los regios de 8 millones de dólares, porque debían romper el préstamo con el PAOK. Hicieron cuentas y prefirieron ir por Djuka”, señala la versión difundida.

El monto solicitado tenía una explicación contractual. Para que Giakoumakis pudiera cambiar de aires en ese momento, Cruz Azul debía cubrir compromisos con el PAOK y ajustar los términos de la cesión. Eso elevó el costo total de la operación, obligando a Monterrey a replantear su estrategia.

Ante ese escenario, la directiva regia optó por un perfil más accesible en lo inmediato: Uros Durdevic. El movimiento resultaba financieramente más manejable y permitía reforzar el ataque sin entrar en negociaciones complejas con terceros involucrados en la ficha del jugador griego.

Sin embargo, el interés por Giakoumakis no se ha extinguido. En Monterrey valoran su capacidad física, juego aéreo y olfato goleador. Consideran que su perfil encajaría en el esquema ofensivo del equipo, especialmente pensando en competencias internacionales y en la exigencia del calendario.

El panorama para el verano podría cambiar. El PAOK cuenta con una opción de compra fijada en cinco millones de dólares, lo que le otorga la última palabra sobre el futuro del atacante. Si el club griego ejecuta esa cláusula, cualquier negociación posterior tendría nuevos parámetros.

Rayados, por su parte, analizará el mercado con calma. Si las condiciones contractuales se simplifican y el precio se ajusta a su planificación financiera, el nombre de Giakoumakis volverá a la mesa. Por ahora, es solo interés, pero el verano promete reactivar la historia.