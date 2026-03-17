El club de la Liga MX que valora el fichaje de Julián Araujo

Julián Araujo no ha tenido el andar europeo más sencillo. Para ser un jugador que fue firmado por el Barcelona en su momento, se esperaba mucho más del formado en el Galaxy de la MLS. Al día de hoy milita dentro del Celtic de Escocia luego de un año y medio de terror dentro de la Premier League.

Su cesión está siendo positiva con el gigante escocés. Se entiende que esto le puede reabrir mercado a lo largo del planeta. Sin embargo, hoy sus pretendientes no están necesariamente en Europa, sino en la Liga MX, donde un club de poder le tiene en la mira de cara al verano.

OPCIÓN CELESTE 💥



La salida de Jorge Sánchez de Cruz Azul dejó un vacío que ya piensan como llenar.



💪🏻 De acuerdo con el podcast Vamos Show por Kery!News, la directiva celeste comenzó a explorar la situación de Julián Araujo, quien actualmente está en Celtic.



👀 La Máquina… pic.twitter.com/QknUhDl1sJ — Futbol Total (@futboltotal) March 17, 2026

Cruz Azul está al pendiente del andar de Julián dentro de Escocia. El club no descarta moverse por Araujo en el verano pues consideran que el lateral y carrilero es un hombre que encaja al cien por ciento en el sistema de Nicolás Larcamón.

Julián podría llegar a La Noria como el reemplazo de Jorge Sánchez, quien se marchó este invierno a Grecia con el PAOK. Araujo es un perfil muy similar al del ex jugador celeste: un lateral o carrilero de banda derecha que es mucho más efectivo en funciones de ataque que en labores defensivas.

Rangers v Celtic - Scottish Gas Scottish Cup | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Clave señalar que de momento no hay ningún tipo de movimiento formal de parte del club de la capital de México por Julián. Ni con el manejo del jugador. Ni con la gerencia del Bournemouth, club que es el dueño de su carta.

Antes de ello, Julián y el Celtic deben definir el futuro del jugador. Su cesión incluye una opción de compra que el club no descarta hacer válida debido a la inmediata adaptación del jugador a la institución.

De ser el caso, entonces Cruz Azul poco podrá hacer para competir por la firma del jugador. Aunque, si en Escocia no pueden costear la compra del mexicano, entonces en La Noria abrirán la cartera para negociar su llegada.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX