El club de la MLS que acelera por el fichaje de Lewandowski

Después de meses de contactos discretos, desde Estados Unidos aseguran que el club ya trasladó una primera oferta en firme para incorporar al delantero polaco cuando finalice su contrato con el Barcelona al término de la presente temporada.

La propuesta sería por dos años, con un salario acorde a su condición de estrella y con un rol pensado para transformarlo en la cara visible de un proyecto que busca dar un salto de calidad inmediato. En la MLS, donde las figuras internacionales suelen marcar la diferencia dentro y fuera del campo, Lewandowski aparece como el objetivo ideal para liderar la nueva etapa.

La ofensiva del Chicago Fire no se limita a lo deportivo. En noviembre, Ana Lewandowska, esposa del jugador, visitó la ciudad y recorrió zonas residenciales, un detalle que en su momento encendió las especulaciones. Poco después, a comienzos de diciembre, trascendió una reunión en Barcelona con una delegación de la franquicia.

Robert Lewandowski, FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Sin embargo, en las últimas semanas los contactos se intensificaron. Según se informó, el agente del futbolista, Pini Zahavi, habría mantenido un encuentro en Londres con Joe Mansueto, propietario del club. Zahavi, además, ya trabaja con la franquicia y representa a Philip Zinckernagel, lo que facilita el vínculo entre las partes.

Chicago, un destino con historia polaca

Más allá del contrato, Chicago ofrece un atractivo especial para la familia Lewandowski: es una de las ciudades con mayor comunidad polaca de Estados Unidos, un punto cultural y social que puede pesar en la decisión.

El club, además, cuenta con antecedentes de futbolistas polacos destacados como Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny o Przemysław Frankowski, además de jugadores con doble nacionalidad.

Chicago Fire viene tanteando nombres de peso para revolucionar su proyecto: Neymar, De Bruyne, Salah o Bernardo Silva fueron algunos de los apuntados sin éxito. Ahora, el club apuesta fuerte por el golpe definitivo.

📊 All-time top scorers in Europe’s top five leagues:



🇦🇷 Lionel Messi - 496

🇵🇹 Cristiano Ronaldo - 495

🇵🇱 Robert Lewandowski - 391



Different eras, same madness. Lewandowski finding himself in this elite company isn’t speak well enough😳🐐 pic.twitter.com/xW22V3ClKn — Barca Xtra (@Barcaxtr) February 8, 2026

El entrenador Gregg Berhalter evitó confirmar negociaciones, pero dejó una frase contundente: “No existe un jugador que haya marcado más goles que Lewandowski en los últimos 15 años en las cinco mejores ligas”. Un elogio que resume por qué Chicago está dispuesto a ir con todo.

