El club inglés que podría concretar el fichaje de Raúl Jiménez

En términos generales, el año deportivo de Raúl Jiménez estuvo a la altura de lo que fue el Fulham. El mexicano tuvo números bastante regulares, esto de la mano con el rendimiento del equipo, mismo que se quedó en la parte media de la tabla, sin problemas de descenso, pero una vez más sin boleto a Europa.

Ahora Raúl pondrá el enfoque al cien por ciento en la selección mexicana de cara al Mundial. Se entiende que el mexicano será el '9' estelar del Tri en un Mundial por primera vez en su carrera. Luego de ello deberá definir su futuro a nivel de clubes, mismo que podría seguir en Inglaterra.

🚨🐺 BREAKING: Raúl Jiménez podría regresar a Wolverhampton la próxima temporada



Ya hubo conversaciones preliminares entre el jugador y el club para un posible regreso después de la Copa del Mundo ✍



Vía: @LiamKeen_Star pic.twitter.com/PGyvVO0dXb — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) May 17, 2026

Desde Inglaterra reportan que el delantero no descarta un retorno al Wolverhampton este verano. Esto con todo y que el equipo caerá a la segunda división. Jiménez tiene un enorme cariño por el club, por lo que tiene la puerta abierta a retornar incluso es un escenario tan complejo en lo deportivo.

Raúl considera que su presencia podría ser de alto impacto para que el equipo retorne a la Premier League en el lapso de un año. Jiménez considera que por todo lo que le dio el equipo en tiempos complejos en su carrera, ahora sería él quien le podría dar algo de vuelta a la manada.

Wolverhampton Wanderers v Southampton FC - Premier League | Nathan Stirk/GettyImages

Cabe señalar que no hay ningún tipo de gestión formal entre club y jugador. Raúl será agente libre en un par de semanas, hecho que facilita escenarios, sin embargo, la mente del mexicano está cien por ciento en la Copa del Mundo.

Luego de ello, entonces Raúl estará abierto a escuchar a Wolverhampton. Recordar que el mexicano tiene mercado dentro de la Liga MX, también en la Premier League y en ligas fuera de Europa donde el ofrecimiento salarial puede ser superlativo.

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