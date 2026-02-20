El club que tiene la puerta abierta para fichar a Coutinho

Philippe Coutinho podría encontrar nuevo destino en la Major League Soccer. El club que aparece como principal interesado es LA Galaxy, que ya habría iniciado contactos para explorar la viabilidad de un posible fichaje.

El mediocampista brasileño viene de rescindir su contrato con Vasco da Gama. La desvinculación se dio de mutuo acuerdo, luego de que el propio futbolista solicitara poner fin a su etapa en el club carioca.

Coutinho, de 33 años, explicó que su decisión estuvo ligada a un tema de salud mental. El creador de juego reconoció que las críticas constantes de la afición impactaron en su bienestar emocional, llevándolo a priorizar su estabilidad personal.

🚨 LA Galaxy are closely monitoring Philippe Coutinho's situation.



Coutinho, now 33-years-old, has become a free agent after Vasco da Gama agreed to terminate the former Brazil midfielder's contract.



The player personally requested that his contract was mutually terminated.… pic.twitter.com/wNgqyGckcn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 20, 2026

La salida lo dejó en condición de agente libre, una situación que facilita cualquier negociación futura. Sin cláusulas de rescisión ni pagos de transferencia, el siguiente movimiento dependerá únicamente de un acuerdo contractual.

En ese escenario, la MLS surge como destino posible. LA Galaxy se perfila como la opción más concreta hasta el momento, en busca de sumar talento y experiencia internacional a su plantilla.

El conjunto angelino ya habría tenido un contacto con el entorno del jugador para sondear condiciones. Se trata de una aproximación inicial, enfocada en conocer expectativas salariales, duración de contrato y disposición del futbolista.

Vasco Da Gama v Fluminense - Brasileirao 2025 | Ruano Carneiro/GettyImages

Para el Galaxy, Coutinho representa una apuesta mediática y deportiva. Su trayectoria en Europa y con la selección brasileña lo convierten en un nombre de peso, capaz de elevar el perfil del proyecto en la Conferencia Oeste.

Desde el lado del jugador, la MLS podría ofrecer un entorno competitivo menos hostil y con menor presión mediática, factor relevante tras su reciente experiencia en Brasil.

El movimiento se encuentra en curso, aunque sin nada cerrado de momento. Las conversaciones apenas han comenzado y todavía no existe una oferta formal sobre la mesa.

El mercado estadounidense ha demostrado interés en figuras consolidadas que buscan un nuevo impulso en su carrera. Coutinho encaja en ese perfil, combinando calidad técnica con experiencia internacional.

Por ahora, el panorama permanece abierto. LA Galaxy explora la oportunidad y el futbolista evalúa su próximo paso. La posibilidad de verlo en la MLS toma forma, pero aún depende de negociaciones que apenas empiezan a desarrollarse.

