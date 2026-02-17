El Comité Técnico de Árbitros señala un posible fallo del VAR en el Girona vs FC Barcelona

El partido Girona vs Barça terminó con un desenlace cargado de polémica. El equipo local se quedó con el derbi catalán en los minutos finales gracias a un gol que, con el paso de las horas, quedó bajo la lupa del propio estamento arbitral. La jugada del 2-1 definitivo, anotado cerca del minuto 90, estuvo precedida por una acción que pudo haber cambiado por completo el resultado.

En la secuencia previa al tanto, Echeverri pisa a Jules Koundé, que queda dolorido en el césped e incluso pierde la posibilidad de seguir defendiendo la jugada. El balón, de hecho, vuelve a pasar por la zona donde el francés seguía tendido, antes de que Fran Beltrán definiera para marcar el gol que terminó siendo decisivo.

El CTA admite un posible error

Según informó el diario AS, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció internamente que existía la posibilidad de haber sancionado falta en la acción sobre Koundé. De haber ocurrido, el gol podría haberse invalidado por infracción previa, algo que habría dejado el marcador igualado en el tramo final del encuentro.

La decisión no solo generó indignación en el entorno azulgrana, sino que también reabrió el debate sobre la intervención, o falta de intervención, del VAR en acciones determinantes. En este caso, la tecnología no corrigió la jugada y el gol subió al marcador.

Más allá del caso puntual, el episodio se suma a un contexto que en Barcelona se vive con creciente frustración. De acuerdo con datos recogidos por Archivo VAR, el Barça sería el equipo con más decisiones revisables en contra en lo que va de temporada: un total de diez acciones consideradas errores.

El dato llama la atención porque duplica a los equipos que aparecen detrás en la lista, como el Real Madrid y la Real Sociedad, con cinco cada uno. Además, una parte importante de esos fallos estaría relacionada con el fuera de juego semiautomático, un recurso que debía reducir la polémica, pero que sigue generando debate.

Un golpe en la clasificación

La jugada no solo definió el partido: también tuvo impacto en la tabla. Un gol anulado habría permitido al Barça sumar un punto, aunque igualmente no le alcanzaba para recuperar el liderato. Sin embargo, el sentimiento en el club es claro: en un campeonato tan ajustado, cualquier detalle cuenta.

