El competitivo club de Europa que tiene la mira en Elías Montiel

Luego de un par de meses fuera por lesión, Elías Montiel retornó a la actividad con el Pachuca y lo está haciendo en un nivel de juego muy elevado. Si bien es cierto que al mexicano le costó cierto trabajo retomar el ritmo, hoy es un intocable dentro del once inicial de los Tuzos y vital para el gran presente del equipo.

Tal recuperación no sólo ha llevado a Elías a ser un estelar dentro del fútbol local. De la misma forma el mexicano ha reactivado el mercado de Europa, que hasta antes de su lesión tenían enorme interés en sus servicios. Hoy mismo ya hay un club que se alista para realizar sondeos directos por el mediocentro.

INTERESA EN PORTUGAL 🇵🇹



El futuro de Elías Montiel pinta fuera de México, así apunta Pepe del Bosque de TNT Sports.



💥 La fuente apunta que “El juvenil del Pachuca ha estado bajo el radar del conjunto portugués (Sporting Lisboa) desde antes del MUNDIAL U20 de Chile”.



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De acuerdo con información de José del Bosque de TNT Sports, el Sporting de Lisboa tiene dentro de su lista de posibles fichajes el nombre de Elías. Tal es el interés del cuadro luso en la posible firma del mexicano que enviarán seguidores directos a valorar su nivel sobre el terreno de juego de forma presencial.

Más en concreto, visores del Sporting viajarán a México este fin de semana para darle seguimiento a Montiel durante el duelo entre el Pachuca y el Toluca. Este visoreo será clave para que el cuadro luso se decante o no por presentar un oferta formal en el mercado de verano.

Toluca v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Cabe señalar que el club portugués ha estado muy cercano en tiempos recientes al mercado de la Liga MX. Acomodaron a Paulinho en el Toluca y de igual forma, se llevaron a Maximiliano Araujo desde dicho club, un jugador al que ahora están por vender por una cifra histórica para el equipo.

No hay nada formal ni con Pachuca, ni con Montiel. Sin embargo, lo que haga el próximo domingo en contra del Toluca, lo puede cambiar todo.

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