El comunicado de Cruz Azul sobre la lesión de Kevin Mier y un llamado a la Liga MX para protejer a los futbolistas

La lesión que sufrió el pasado fin de semana el guardameta colombiano Kevin Mier no solo representó, para el Cruz Azul, la pérdida de su arquero titular rumbo a la liguilla del Apertura 2025, sino que también podría dejarlo fuera del Mundial 2026, ya que los primeros reportes médicos estiman un periodo de recuperación de cuatro a seis meses. Una baja dolorosa para la Máquina y, sobre todo, para el seleccionado colombiano, donde Mier era considerado uno de los posibles titulares.

A través de sus redes sociales, el club cementero confirmó la gravedad de la lesión y aprovechó para exhortar a la Liga MX a tomar medidas más estrictas que garanticen la integridad física de los futbolistas, recordando que este tipo de incidentes no deben normalizarse bajo el argumento de que “el fútbol es un deporte de contacto”.

El debate no tardó en estallar. Algunos opinan que el panameño Carrasquilla —involucrado en la jugada—, no tuvo mala intención y que lo ocurrido fue un accidente desafortunado. Otros, sin embargo, piden una inhabilitación temporal para el jugador del Houston Dynamo, mientras Mier se recupera.

Casos como este han sido escasos, pero no inexistentes. El más recordado en los últimos años fue el de Antonio “Pollo” Briseño, quien en 2019 lesionó de gravedad a Giovani dos Santos durante un clásico nacional entre América y Chivas. Aquella entrada le costó al defensa rojiblanco cuatro partidos de suspensión.

America v Chivas - Torneo Apertura 2019 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Curiosamente, la sanción más severa registrada por una lesión grave no se dio en la máxima categoría del fútbol mexicano, sino en la Liga de Expansión MX. Durante el Apertura 2024, el defensor del Atlante, Luis Ruíz, protagonizó una fuerte entrada sobre Christian “Hobbit” Bermúdez en un enfrentamiento frente a Dorados de Sinaloa, que terminó con el atacante fracturado. Bermúdez volvió a jugar hasta octubre de este año, mientras que Ruíz fue castigado con tres meses de suspensión y cuatro partidos adicionales sin actividad.

Por ahora, la Liga MX no aplicará castigo adicional contra Carrasquilla. Mientras tanto, Mier deberá afrontar con paciencia su recuperación, sabiendo que el panorama rumbo al Mundial es incierto y que su regreso a las canchas podría tardar más de lo esperado.