El conmovedor mensaje de Lionel Messi a la Sub 20 de Argentina, tras perder la final del mundial ante Marruecos

La selección Sub-20 de Argentina logró llegar hasta la final del mundo, en donde se enfrentó al conjunto de Marruecos. Por lo mostrado en cuartos de final, frente a la selección de México, y en semifinales, ante Colombia, se pensaba que la escuadra albiceleste se quedaría con el campeonato. Incluso, algunos de sus jugadores se volvieron tendencia en redes sociales debido a ciertos festejos que más de uno interpretó como burla en contra de las selecciones vencidas, generando polémica y opiniones divididas entre los aficionados.

Sin embargo, con doblete de Yassir Zabiri, el equipo de Marruecos venció 2-0 al conjunto albiceleste, convirtiéndose en flamantes campeones del mundo y dejando una dura herida en una generación que ilusiona a todo el pueblo argentino. La derrota fue un golpe inesperado para un equipo que había mostrado gran nivel durante todo el torneo y que parecía destinado a coronarse. A pesar del resultado, la entrega de los jóvenes argentinos fue reconocida por miles de seguidores en todo el país.

FBL-WC-U20-2025-ARG-MAR | JAVIER TORRES/GettyImages

A través de su cuenta de Instagram, el astro argentino Lionel Messi se comportó como un verdadero capitán y escribió un conmovedor mensaje a los chicos de la Sub-20, en un gesto que dice mucho sobre el gran corazón de Lionel y que sin duda alguna pasará a la historia por su humildad y empatía hacia las nuevas generaciones.

Cabeza en alto, muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la Celeste y Blanca con el corazón Lionel Messi, en su cuenta de Instagram

Cabe recordar que en el año 2005, el Mundial Sub-20 se llevó a cabo en Países Bajos y la selección de Argentina se quedó con el título, con jóvenes estrellas como Ángel Di María y el propio Lionel Messi.

Después, ambos jugadores tuvieron que remar a contracorriente: perdieron tres finales por la Copa América y una final del mundo. Sin embargo, en Qatar 2022 tuvieron su revancha, convirtiéndose en campeones tras vencer en penales a Francia, en una de las finales más emocionantes en la historia del futbol.