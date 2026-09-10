El Cruz Azul habría fichado a Ralph Orquín

Con información del reconocido periodista deportivo, César Luis Merlo, el ex jugador de las Águilas del América, Raph Olguín, habría llegado a un acuerdo para sumarse a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, en una operación que casi nadie veía venir.

El futbolista mexicano llega como agente libre, en busca de una segunda oportunidad en uno de los clubes más importantes del país, el vigente campeón del balompié nacional y uno de los principales candidatos para ganar el Apertura 2026.

🚨[EXCLUSIVO] Ralph Orquín es nuevo refuerzo de Cruz Azul.

*️⃣Llega como agente libre después de su paso por el América. ⬇️https://t.co/Lsv8xpSwCK — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 10, 2026

El sueño fallido de Ralph Orquín

Como la mayoría de los mexicanos, Ralph Orquín soñó alguna vez con convertirse en futbolista profesional y vivir de su más grande pasión. El muchacho lo logró. Desde sus primeros partidos con las fuerzas básicas de la escuadra azulcrema, demostró tener múltiples cualidades.

Raloh Orquín se fue cedido a Juárez FC y luego volvió al club que lo formó, esperando una nueva oportunidad con el primer equipo. Sin embargo, esto no resultó como lo esperaba, y ante la falta de minutos tomó la sorprendente decisión de no renovar con el América.

SOCCER: AUG 06 Leagues Cup Club America vs Portland Timbers | Icon Sportswire/GettyImages

Su enfoque era claro: llegar al viejo continente. Y su representante alimentó esta posibilidad, al grado de incitarlo a tramitar su pasaporte español, para así facilitar su llegada a un club europeo. Pero pasaron los meses y esa puerta se mantuvo cerrada.

En el trance, Orquín habría rechazado interesantes ofertas del fútbol mexicano, de las Chivas Rayadas de Guadalajara y del Santos Laguna. Finalmente, la Máquina Celeste de la Cruz Azul pudo convencerlo de sumarse a sus filas, poniendo así punto final a un sueño que de a poco se convertía en pesadilla.

En una de esas, los cementeros se vuelven un capítulo trascendental en su historia y termina por convertirse en leyenda, a tan solo unos cuantos kilómetros de donde comenzó a forjar su sueño de llegar a primer división y acariciar el cielo con las manos.

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