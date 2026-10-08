El Cruz Azul podría perder a uno de sus mejores jugadores de cara al partido contra los Pumas de la UNAM
Con información del periodista deportivo Higinio Robles, la Máquina Celeste de la Cruz Azul podría perder a uno de sus mejores jugadores de cara al duelo del próximo domingo 11 de octubre, cuando se enfrenten a los Pumas de la UNAM.
Se trata de José Paradela, quien salió lesionado en el compromiso amistoso frente al LA Galaxy, y aunque en las últimas horas se ha confirmado que no sufrió ningún desgarro en su pierna derecha, aún no ha entrenado al parejo de sus compañeros, por lo tanto, es probable que no esté disponible para el cotejo correspondiente a la fecha número 11 por el torneo de Apertura 2026.
''Por otra parte, los jugadores que evolucionan de buena manera de sus molestias son Amaury García y Rodolfo Rotondi. Ambos se quedaron en la capital del país para hacer trabajo de rehabilitación y hay optimismo de que ambos puedan estar en la convocatoria'', agregó el periodista en cuestión para los espacios de Multimedios Deportes.
¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre los Pumas de la UNAM y el Cruz Azul?
- ¿Cuándo?: 11 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)
¿Cuándo fue la última vez que los Pumas de la UNAM y la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentaron?
El duelo entre cementeros y universitarios promete ser uno de los más interesantes de la jornada. La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, quien se consagró como campeón en una de las finales más emocionantes de los últimos años.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.