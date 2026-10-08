El Cruz Azul podría perder a uno de sus mejores jugadores de cara al partido contra los Pumas de la UNAM

Con información del periodista deportivo Higinio Robles, la Máquina Celeste de la Cruz Azul podría perder a uno de sus mejores jugadores de cara al duelo del próximo domingo 11 de octubre, cuando se enfrenten a los Pumas de la UNAM.

Se trata de José Paradela, quien salió lesionado en el compromiso amistoso frente al LA Galaxy, y aunque en las últimas horas se ha confirmado que no sufrió ningún desgarro en su pierna derecha, aún no ha entrenado al parejo de sus compañeros, por lo tanto, es probable que no esté disponible para el cotejo correspondiente a la fecha número 11 por el torneo de Apertura 2026.

''Por otra parte, los jugadores que evolucionan de buena manera de sus molestias son Amaury García y Rodolfo Rotondi. Ambos se quedaron en la capital del país para hacer trabajo de rehabilitación y hay optimismo de que ambos puedan estar en la convocatoria'', agregó el periodista en cuestión para los espacios de Multimedios Deportes.

⚠️ ATENCIÓN, AFICIÓN CEMENTERA ⚠️



José Paradela encendió las alarmas en Cruz Azul luego de haber salido de cambio en el amistoso que La Máquina sostuvo contra el LA Galaxy el pasado domingo.



Los estudios realizados al argentino indican que no hay desgarro en la pierna derecha y… pic.twitter.com/MrK23Iol7Y — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 7, 2026

¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre los Pumas de la UNAM y el Cruz Azul?

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

¿Cuándo fue la última vez que los Pumas de la UNAM y la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentaron?

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El duelo entre cementeros y universitarios promete ser uno de los más interesantes de la jornada. La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, quien se consagró como campeón en una de las finales más emocionantes de los últimos años.

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