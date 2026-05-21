El dardo de Nathan Silva a Cruz Azul previo a la final de la Liga MX

Cruz Azul y los Pumas de la UNAM están por disputarse el título de la Liga MX en 180 minutos. Existe ya una rivalidad de muchos años entre los dos equipos del país que eleva el nivel de interés en el cotejo. Sin embargo, el zaguero de los felinos elevó todavía más el mismo luego de mandarle un mensaje a los celestes.

¡TREMENDO DARDO!🎯



Nathan Silva, habló en conferencia de prensa a un día del primer capítulo de la serie por el título ante Cruz Azul y pidió a su rival dejar de lado los temas extra cancha, pues incluso los Universitarios les han ayudado, rentándoles CU, ya que ellos no tienen… pic.twitter.com/5f0cl6qy8s — MedioTiempo (@mediotiempo) May 21, 2026

Es un rival que respetamos, pero ellos rentaron nuestra casa, con todo respeto, ellos no tienen estadio para jugar, nosotros los ayudamos. Nathan Silva

Sobre el caso específico de la lesión de Kevin Mier luego de una entrada de Adalberto Carrasquilla, Silva añadió:

Estamos muy tranquilos, nosotros los futbolistas, en relación a lo que pasó con Como y Mier, Coco intentó barrerse a la pelota, infelizmente por una situación él se lesionó. Nathan Silva

Silva prefirió dejar de lado más polémicas y afirmó que tanto todo él como todos dentro del cuadro felino tienen enfoque total en el duelo de ida de este jueves.

Pumas UNAM v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Nosotros estamos muy enfocados en el encuentro, será un buen partido delante de un gran rival también, que nosotros respetamos, estamos estudiando lo que ellos han hecho también en el torneo y sobre todo el grupo está muy enfocado con mucha ilusión. Nathan Silva

Sobre su actual etapa con los Pumas y en general en México, el central se dijó feliz tanto con el cuadro de la capital del país como con su estancia en el país que le ha permitido a él y a su familia crecer.

Estoy muy adaptado, muy contento, de ser parte de una gran institución, de estar en un gran país, de tener la fortuna de tener mi hijo aquí en México, el próximo mes ya nace mi otro hijo. Estoy criando raíces en México y para mí y para mi familia representa muchas cosas. Nathan Silva