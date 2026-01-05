El defensa que Guardiola recupera para cubrir las ausencias de Gvardiol y Dias

El Manchester City recibió al Chelsea este domingo 4 de enero en el Etihad Stadium, en duelo correspondiente a la jornada 20 de la Premier League. Cuando los Citizens ya saboreaban la victoria, un gol de Enzo Fernández al 90+4 les arrebató dos puntos en el tiempo añadido.

El empate no fue la única mala noticia para el equipo de Pep Guardiola, ya que Joško Gvardiol tuvo que abandonar el terreno de juego al inicio del segundo tiempo tras sufrir una lesión, encendiendo las alarmas en el conjunto ciudadano.

El zaguero croata sufrió una fractura tibial en la pierna derecha, por lo que estará fuera de acción entre tres y cuatro meses, una baja sensible para su equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Por si fuera poco, Rúben Dias también salió de cambio por molestias musculares. Se desconoce la severidad de la lesión y su tiempo de recuperación.

Gvardiol se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Pep Guardiola. En la presente temporada acumula 1,796 minutos repartidos en 23 partidos entre la Premier League, la Champions League y la EFL Cup, reflejo de su peso e importancia dentro del equipo.

Manchester City v Chelsea - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

De acuerdo con los reportes más recientes, Pep Guardiola ya tomó una decisión para reforzar su plantilla ante estas duras bajas. El Manchester City cortó la cesión de Max Alleyne, quien se encontraba a préstamo con el Watford de la Championship.

🚨 Manchester City confirm exclusive story on Max Alleyne recalled from Watford loan.



Josko Gvardiol has suffered a tibial fracture to his right leg. He will undergo surgery later this week. pic.twitter.com/fs8XMJKAnx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

El defensa central de 20 años tuvo regularidad con el Watford: en 16 partidos acumula 1,266 minutos de actividad en la liga. El futbolista, originario de Bristol, destaca por su polivalencia, ya que puede desempeñarse en ambos perfiles de la zaga central sin inconvenientes.

Leicester City v Watford - Sky Bet Championship - King Power Stadium | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

Actualmente, Pep Guardiola dispone únicamente de Abdukodir Khusanov y Nathan Aké para cubrir la zaga central. A las ausencias de Joško Gvardiol y Rúben Dias se suma la de John Stones, quien permanece fuera de acción desde diciembre debido a problemas musculares en los muslos, dejando al Manchester City con opciones muy limitadas en defensa.