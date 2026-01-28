El delantero de la Liga MX que Cruz Azul ha puesto dentro de su lista de opciones

La directiva de Cruz Azul se ha visto obligada a activar un plan de contingencia en el mercado. La caída del fichaje de Miguel Borja dejó un hueco inmediato en la planificación ofensiva, por lo que en La Noria se exploran alternativas de corto plazo para no quedar desprotegidos en ataque.

La necesidad es clara y responde a una urgencia deportiva. El cuerpo técnico considera indispensable sumar un centro delantero que garantice presencia en el área y competencia interna, aun cuando el mercado ya no ofrece demasiadas opciones accesibles. En ese contexto, la búsqueda se ha enfocado en perfiles ya probados dentro de la Liga MX.

¡ES DEL AGRADO DE IVÁN ALONSO! 🚨🚨🚨🚂



Cruz Azul sigue buscando un delantero para cubrir la salida de Ángel Sepúlveda y su necesidad se ha incrementado tras la caída del fichaje de Miguel Borja, aunque ahora dentro de sus opciones estaría Uros Durdevichttps://t.co/vQpQpyxcv3 pic.twitter.com/34y3S9JPbQ — MedioTiempo (@mediotiempo) January 28, 2026

Uno de los nombres que ha comenzado a circular es el de Uroš Đurđević, actual atacante del Atlas. El delantero ha sido puesto sobre la mesa como una alternativa viable por conocimiento del medio, regularidad reciente y capacidad para adaptarse de inmediato a un nuevo entorno competitivo.

Por ahora, el interés de Cruz Azul se mantiene en una fase preliminar. No existen sondeos formales ni una oferta presentada al Atlas o al entorno del jugador. La evaluación es interna y responde más a una exploración de mercado que a una negociación en marcha, consciente de las dificultades económicas que implica la operación.

El principal obstáculo es el precio. Atlas ha fijado un valor cercano a los seis millones de dólares por el traspaso de Đurđević, cifra que complica cualquier avance rápido. En Cruz Azul saben que pagar ese monto por un fichaje de emergencia exige una convicción total, tanto deportiva como financiera, algo que todavía no ocurre.

Atlas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A la ecuación se suma un competidor directo. Monterrey también ha mostrado interés en el delantero, lo que eleva la presión del mercado y reduce el margen de maniobra para los cementeros. La presencia de Rayados podría encarecer aún más la operación o acelerar decisiones.

Desde el punto de vista deportivo, Đurđević es un perfil que agrada por su juego físico, movilidad y capacidad para fijar centrales. No es un goleador de época, pero sí un atacante constante que entiende los ritmos de la liga, factor clave para un club que no puede esperar procesos largos de adaptación.

Así, Cruz Azul se mueve con cautela. La prioridad es no cometer un error por precipitación tras el tropiezo con Borja. Uroš Đurđević aparece como una opción real, pero aún lejana. El reloj del mercado avanza y en La Noria saben que cada día sin delantero incrementa la urgencia.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX