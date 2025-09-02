El delantero europeo que estuvo muy cerca de llegar a la Liga MX

El mercado de la Liga MX está en sus días finales. El mismo cierra el próximo 12 de septiembre previo a la medianoche. Siendo el caso, varios clubes del país, sobre todo aquellos que tienen planzas de no formado en México abiertas, están a la caza de la firma de fichajes finales para sus plantillas.

Dos de esos equipos son los Pumas de la UNAM y los Rayados de Monterrey. Tanto los de la capital como los del norte del país están a la caza de un centro delantero como refuerzo final. En las más recientes horas sondearon al mismo jugador del mercado de Europa, mismo que está descartado.

El nombre en cuestión fue el de Andrea Belotti. De acuerdo con fuentes en México e Italia, los dos clubes de la Liga MX llamaron al entorno del exseleccionado por la azzurra para conocer las opciones de ficharle este mes de septiembre, una opción que dependía al cien por ciento del último día de registros en Europa.

El COMO, dueño de la carta de Andrea mostró apertura a un traspaso a México, sin embargo, todo se cayó cuando el jugador consiguió equipo dentro de la Serie A. Andrea ha firmado con el Cagliari en calidad de cedido por un año, dejando en el olvido el interés de Pumas y Rayados.

Ambos equipos siguen buscando '9' y los nombres están en Europa. Alguno de los jugadores que quedó mal parado luego del cierre de traspasos, puede ser el elegido final para Rayados o los felinos.

