El delantero europeo que gusta a Monterrey como reemplazo de Berterame

La inminente salida de Germán Berterame rumbo al Inter Miami ha encendido las alarmas en Monterrey, que sabe que perderá a uno de sus atacantes más constantes. En la directiva regia existe claridad: el hueco que dejará el delantero no puede cubrirse con cualquier perfil.

Desde el entorno de Rayados se reconoce que la prioridad será encontrar un futbolista con características similares a Berterame, capaz de presionar, atacar espacios y sostener un alto ritmo competitivo. En ese análisis interno, ha comenzado a aparecer un nombre que encaja en ese molde por presente y recorrido en la liga.

Ese nombre es Uroš Đurđević, actual referente ofensivo del Atlas. El atacante montenegrino se ha consolidado como una de las figuras más fiables del campeonato, no solo por sus goles, sino por su capacidad para cargar con la responsabilidad ofensiva.

Đurđević ya sabe lo que es ser campeón de goleo en la Liga MX, un logro que lo coloca automáticamente en el radar de clubes con aspiraciones altas. Su lectura del área, fortaleza física y movilidad constante lo convierten en un delantero que incomoda a cualquier defensa del torneo.

En Monterrey gusta su perfil porque, salvando estilos personales, comparte rasgos clave con Berterame: intensidad sin balón, sacrificio táctico y una relación natural con el gol. No se trata de un nueve estático, sino de un atacante que participa activamente en la construcción ofensiva.

Sin embargo, el escenario actual es de cautela. Aunque el nombre de Đurđević ha sido vinculado como una opción lógica, hoy no existen gestiones formales ni negociaciones abiertas entre Rayados y Atlas. La directiva regiomontana sigue en una etapa de evaluación amplia del mercado.

Otro factor que enfría cualquier avance inmediato es la postura de Atlas. El club rojinegro es consciente del valor deportivo de su delantero y no tiene urgencia por desprenderse de su máxima figura ofensiva, menos aún sin una propuesta que realmente satisfaga sus expectativas.

Por ahora, Monterrey entiende que la salida de Berterame marcará un antes y un después en su ataque, pero no quiere precipitar decisiones. Uroš Đurđević aparece como un candidato natural por condiciones y contexto, aunque el mercado apenas comienza a moverse y todo puede cambiar en las próximas semanas.

