El delantero europeo que gusta dentro de Monterrey

Una nueva era ha iniciado dentro de Monterrey. Luego de firmar el peor semestre en las últimas dos décadas para el cuadro del norte del país, los cambios han llegado. Los mismos son en todos los niveles del club y además se están dando en tiempo récord, pues la idea es llegar completos al inicio de torneo.

Una de las primeras y más necesarias modificaciones se dio a nivel directivo. Tras gastar como el que más y no entregar un sólo título, José Antonio Noriega no es más el presidente deportivo del club. Su puesto ha sido tomado por Dennis te Kloese, quien ya avanza dentro del mercado por un primer fichaje estrella.

¿SUEÑO IRLANDÉS? 🤠🇮🇪



Dennis te Kloese ha puesto en la mira un bombazo irlandés para Monterrey.



➡️ ABC Deportes destapa que Troy Parrott está en la mira de los Rayados: “Apunten el nombre; Troy Parrott. Es un gran proyecto de la liga holandesa. te Kloese seguramente le dio… pic.twitter.com/UwpHxQp9QB — Futbol Total (@futboltotal) May 16, 2026

Dennis ha puesto en el entorno de Rayados a la estrella de Irlanda del Norte, Troy Parrott. El seleccionado irlandés viene de firmar su mejor año como profesional a nivel de números. El delantero marcó por el AZ Alkmaar 31 goles y aportó 10 asistencias en 48 partidos este curso.

También fue clave para que su selección al menos pudiera llegar a la repesca por la Copa del Mundo, marcando seis goles con Irlanda desde el mes de octubre hasta la fecha. Dos de ellos a Portugal en un doblete recordado por el rival y otros tres en contra de Hungría, un triplete que valió el repechaje.

Hungary v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | David Balogh/GettyImages

Dennis lleva años siendo directivo del Feyenoord. Por ende, te Kloese sabe con los ojos cerrados el perfil de jugador que es Troy. Siendo el caso, el nuevo presidente deportivo de Monterrey considera que el irlandés llegaría a marcar diferencias desde el primer segundo con los Rayados.

En todo caso el movimiento no será sencillo. Su brutal temporada eleva su precio entre los 25 y 30 millones de euros. Además, Parrott tiene enorme mercado dentro de la Premier League.