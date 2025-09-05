El delantero europeo que podría llegar a los Pumas de la UNAM

A una semana del cierre de registros de fichajes dentro de la Liga MX, los Pumas de la UNAM siguen con el armado del plantel en marcha. El cuadro de la capital del país ha cerrado la salida de Piero Quispe, movimiento que libera una plaza de no formado en México vital para el fichaje final del club.

Los del Pedregal tienen bien en claro que la última pieza debe ser un centro delantero. Salvo sorpresa todo indica que los de la UNAM apelarán a la agencia libre para conseguir al '9' que tanto requiere la plantilla y el mismo podría ser un hombre que en su tiempo fue parte del Barcelona.

El hombre en cuestión es Paco Alcacer. Luego de su paso por los Emiratos Árabes Unidos, el jugador terminó su relación con el Sharjah FC y está a la espera de conseguir un nuevo hogar. Los Pumas están abiertos a ponerle una oferta sobre la mesa al ex Borussia Dortmund para sumarle en sus filas.

Luego de valorar los nombres de delanteros que hay en la agencia libre, Pumas entiende que Paco es la mejor opción. Tiene 32 años, una edad ideal para seguir compitiendo al máximo nivel y adicional y en lo más mínimo factor menor, habla español, algo vital para que el delantero tenga una adaptación fugaz.

En Pumas confían que la presencia de otros nombres de peso en el equipo como Keylor Navas y Aaron Ramsey pueden ser clave para que Alcacer decida darle un "sí" al club.

