El delantero mejor posicionado para reemplazar a Berterame en Rayados

Monterrey ya perfila con claridad al futbolista que considera ideal para cubrir una eventual salida de Germán Berterame. La directiva de Rayados ha puesto el foco en el mercado interno y el nombre que hoy encabeza la lista es el del delantero montenegrino Uroš Đurđević, actual atacante del Atlas y campeón de goleo en la Liga MX.

La apuesta del club regiomontano responde a una lógica deportiva y financiera muy concreta. En Rayados consideran que el conocimiento del entorno, la adaptación al futbol mexicano y la productividad comprobada pesan más que explorar mercados extranjeros. Por ello, la directiva ha priorizado opciones ya consolidadas en el campeonato local.

Nacido en Belgrado, Serbia 🇷🇸 próximo a cumplir 32 años (02 de Marzo)

Ha jugado en Italia, Grecia, España de monte Uros, de apellido #Djurdjevic y apodo #Djuka

Muy pero muy cercano a enfundarse en la playera de @Rayados pic.twitter.com/0VtdW6WXTI — AXEL SOLÍS (@axelsolisrmz) January 25, 2026

Dentro de ese análisis, el perfil de Đurđević es el que mejor encaja. El delantero ha demostrado regularidad goleadora, capacidad para jugar como referencia de área y experiencia suficiente para asumir presión inmediata. En Monterrey entienden que no se trata de una apuesta a futuro, sino de un atacante listo para rendir desde el primer día.

El atacante, nacido en Belgrado y con pasado en ligas europeas como Italia, Grecia y España, encontró en el Atlas su mejor versión dentro del futbol mexicano. Con los rojinegros no solo levantó títulos colectivos, sino que también alcanzó el campeonato de goleo, un aval que hoy pesa fuerte en los escritorios del norte del país.

Las conversaciones avanzan bajo un escenario económico claro. El traspaso rondaría los cinco millones de dólares, cifra que Rayados considera razonable tomando en cuenta el rendimiento inmediato que puede ofrecer el futbolista. El club no pretende entrar en subastas prolongadas ni estirar negociaciones innecesarias.

Atlas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Desde el entorno de Monterrey valoran especialmente el perfil físico y competitivo del montenegrino. Su intensidad, agresividad ofensiva y capacidad para atacar el área se alinean con el modelo de juego que busca consolidar el cuerpo técnico, sobre todo ante la posible baja de un delantero titular como Berterame.

En Atlas, la situación es observada con atención. El club es consciente del interés y sabe que la operación podría concretarse si las condiciones económicas satisfacen a ambas partes. Aunque no existe anuncio oficial, el escenario de salida es real y el jugador aparece cada vez más cerca de vestir la camiseta albiazul.

Así, Uroš Đurđević se perfila como el nombre mejor posicionado para reforzar el ataque de Rayados de Monterrey. La directiva apuesta por certezas y ve en el goleador del Atlas FC al reemplazo ideal, confiando en que su adaptación y rendimiento estén a la altura de la exigencia regiomontana.