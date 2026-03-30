El delantero mexicano que quedaría fuera del Mundial 2026

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y el director técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, piensa desde ya en la convocatoria final. Hay algunas posiciones en las que parece no haber demasiado conflicto. La portería, por ejemplo, también la línea defensiva.

En el mediocampo existen algunas dudas, pero poco a poco parecen esclarecerse. Por las bandas, hay muchos aficionados que consideran que el 'Vasco' debería de darle una última oportunidad a Diego Lainez, debido al gran momento que vive con Tigres UANL. No obstante, en donde verdaderamente Javier tiene un mar de dudas, es en la zona del ataque.

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Armando González y un 'lindo' dilema para Aguirre

Hasta hace algunos meses, los cuatro delanteros de la selección mexicana parecían ser un tema resuelto. Estaba Santiago Giménez, quien, a pesar de no brillar del todo con la selección, se mantenía compitiendo en una de las mejores ligas del mundo, como es la Serie A, con el AC Milán. Pero una desafortunada lesión complicó su proceso en franco crecimiento.

Estaba, también, Julián Quiñones. Colombiano de nacimiento; hecho en México. Primero, con los Tigres UANL y con los Lobos BUAP. Después, con el Atlas de Guadalajara y con el América, en donde sencillamente se convirtió en ídolo.

Emigró a Arabia y siguió marcandon goles, manteniendo un promedio similar al del astro portugués, Cristiano Ronaldo. Pero esto no parecía entusiasmar a Javier Aguirre, quien, hasta esta última convocatoria, se atrevió a llamarlo, y ahora parece que terminará por colarse a la justa mundialista.

Mexico Training Session - Gold Cup 2025: Final | Omar Vega/GettyImages

Raúl Jiménez siempre estuvo en el radar, lo mismo para Germán Berterame, por lo realizado con el Club de Fútbol Monterrey. Sin embargo, a la disputa se sumó un centro delantero mexicano que, hasta hace poco tiempo, nadie había prestado suficiente atención. Nos referimos a Armando: la 'Hormiga' González, quien fue campeón goleador con Chivas el torneo pasado y que aún se mantiene en un estupendo nivel.

Si a esto le sumamos la conexión que ha logrado con la hinchada en tiempo record, al grado de ser ovacionado, sin importar que el muchacho esté en el campo o en el banco, dan como resultado una convocatoria prácticamente obligada.

Por consecuencia, todo parece indicar que el sacrificado será el ex del Cruz Azul, Santiago Giménez. Germán Berterame es otro de los candidatos, ya que no ha podido brillar como se esperaba en el Inter Miami, pero la polivalencia del juegador le abre otras posiciones en el dibujo táctico del 'Vasco', y eso podría jugar a su favor.

AC Milan v Torino FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

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