El delantero mundialista que está en la mira del Monterrey

Monterrey trabaja a marchas forzadas con el fin de poder formar un proyecto ganador dentro de la Liga MX. Está claro que el cuadro del norte del país tiene una enorme deuda con la grada luego de firmar el peor semestre en dos décadas con caídas poco competitivas tanto en el torneo local como en la CONCACAF.

Con la nueva dirección deportiva y el nuevo entrenador firmados, es el tiempo de trabajar en el armado del plantel. Una de las metas inmediatas es la de fichar un delantero de poder para el verano. Dentro del Betis hay un nombre que gusta y mucho tanto a Matías Almeyda, como a la gerencia de Rayados.

¿FICHAJE COLOMBIANO? 🤔



Matías Almeyda y Rayados siguen buscando buenos fichajes para el siguiente torneo de Rayados.



💣 De acuerdo con información de ABC Deportes, establecen que el ‘Cucho’ Hernández ya está en radar de Monterrey, pero la operación no se ve sencilla.



💶 Hay… pic.twitter.com/QGU0ELvdCb — Futbol Total (@futboltotal) May 25, 2026

El jugador en cuestión es Juan Camilo Hernández. El colombiano lleva muchos años siendo un deseo dentro de los Rayados. Lo era desde que militaba en la MLS con el Columbus Crew. Ahora, el interés se ha reactivado ya que Matías Almeyda ve al delantero como un perfil de '9' ideal para su plantel.

Si bien es cierto que Juan Camilo es un atacante con un elevado promedio de gol, su función no está limitada a ser un centro delantero tradicional. Su capacidad técnica y física le permiten abandonar el área para caer como un extremo o incluso rendir como un mediapunta.

Real Betis Balompie v Elche CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

En todo caso el movimiento no apunta a ser sencillo. Juan Camilo fue firmado por el Betis en el invierno de 2025. Su precio fue de 13 millones de euros. El cuadro bético no aspira a recibir menos por el colombiano, sobre todo ahora que se ha colado al Mundial con Colombia.

Monterrey tiene capital para aspirar a Hernández, además de una buena relación con la gente del Betis. Da la impresión de que la decisión estará en manos del colombiano y la presencia de los béticos en Champions League, le puede jugar en contra a los Rayados.

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