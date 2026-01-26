El mercado de Cruz Azul volvió a moverse tras la caída definitiva del fichaje de Miguel Borja. Con la urgencia de encontrar un delantero centro llegó a La Noria un ofrecimiento desde el norte del país. El nombre puesto sobre la mesa es el de Nicolás Ibáñez, atacante que hoy no entra en planes prioritarios de Tigres.

La propuesta surge como consecuencia directa del frustrado arribo del colombiano Borja, operación que se vino abajo por temas administrativos y de cupo de extranjeros. Ante ese escenario, el delantero argentino-mexicano fue acercado a la directiva celeste como una alternativa inmediata para cubrir la vacante ofensiva, que hoy preocupa al club.

LO OFRECEN



Ante la caída del fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul, en Tigres no esperaron y mandaron un ofrecimiento.



De acuerdo con René Tovar, Nico Ibáñez fue ofrecido a la Máquina.



Los reportes previos indicaban que en el equipo regiomontano ya no contaban con el…

Ibáñez, actualmente en Tigres UANL, vive un momento complejo dentro de la institución. Los reportes indican que el cuerpo técnico ya no lo considera una pieza central del proyecto deportivo, mientras que su alto salario ha dificultado encontrarle acomodo en el mercado durante las últimas ventanas de transferencias.

Desde Tigres, la intención es clara: liberar la plaza y la carga salarial del delantero. Por ello, el ofrecimiento a Cruz Azul aparece como una vía lógica, especialmente ante la necesidad celeste de un “9”. El club regiomontano estaría dispuesto a facilitar las condiciones para concretar su salida.

En La Noria, sin embargo, la postura es de cautela. La directiva de Cruz Azul analiza con detenimiento el perfil de Nicolás Ibáñez, su rendimiento reciente y el impacto financiero de una eventual operación. Aunque el nombre está sobre la mesa, no es hoy la opción prioritaria dentro del plan deportivo.

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Uno de los puntos que frena el avance es que Cruz Azul mantiene abiertas negociaciones y sondeos por delanteros que militan fuera de la Liga MX. El club considera que, tras no concretar a Miguel Borja, vale la pena explorar mercados extranjeros que ofrezcan un perfil distinto y mayor proyección a corto y mediano plazo.

Ibáñez, por su parte, vería con buenos ojos un cambio de aires que le permita recuperar protagonismo. El delantero sabe que su situación en Tigres es incómoda y que un traspaso podría darle continuidad. Aun así, entiende que Cruz Azul no tiene prisa por cerrar y evalúa múltiples variables.

El análisis celeste se centra en el equilibrio entre costo, edad y rendimiento. Aunque el atacante ha probado su capacidad goleadora en la Liga MX, en el club existe debate sobre si su fichaje responde a una solución estructural o solo a una salida de emergencia tras el tropiezo con Borja.