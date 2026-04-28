El deseo de Julián Álvarez que cambia el escenario para el Atlético de Madrid

En la antesala de una semana decisiva para el Atlético de Madrid, previo a la semifinal de la UEFA Champions League ante el Arsenal, Julián Álvarez evitó despejar las versiones que lo vinculan con el FC Barcelona y señaló que "salen cosas nuevas todo el tiempo", sin confirmar ni negar los rumores en torno a su futuro.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Julian Alvarez has TOLD Atlético Madrid that he wants to sign for Barcelona this summer.



— @10JoseAlvarez pic.twitter.com/6qUCCPqPc7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 28, 2026

El Barelona mueve fichas

El conjunto culé, encabezado por Hansi Flick, proyecta hacia un salto de calidad en ataque y apunta a reforzar el frente ofensivo del equipo con un perfil versátil, competitivo y probado en escenarios de máxima exigencia; y es ahí donde aparece el nombre del delantero campeón del mundo.

El ex Manchester City encaja a la perfección en el proyecto deportivo blaugrana. Su capacidad para moverse por todo el frente de ataque y su experiencia internacional lo convierten en una figura prioritaria para la dirigencia. Además, el jugador vería con buenos ojos un cambio de rumbo en su carrera, un factor que podría resultar determinante a la hora de encaminar cualquier negociación.

Según informó el programa El Chiringuito, el argentino ya le habría comunicado al Atlético su intención de salir y explorar una llegada al Barcelona. Incluso, existirían contactos iniciales a través de intermediarios para empezar a discutir cifras.

TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD | THOMAS COEX/GettyImages

Cabe mencionar que el conjunto madrileño invirtió al rededor de 75 millones de euros, y más 20 en variables, por el futbolista y los considera una pieza estratégica del equipo, por lo que cualquier negaciación partiría en torno a números altos, cifras que, financieramente hablando, podrían condicionar al club catalán. En esa línea, la voluntad del jugador podría inclinar la balanza.

De igual manera, su continuidad no será un tema a tratar en la inmediatez. El equipo de Diego Simeone tiene en la Champions su última gran oportunidad de la temporada, tras quedarse sin opciones en LaLiga y caer en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Si el Atlético avanza de ronda, cualquier conversación entre partes podría estirarse hasta junio. Pero si queda eliminado, los tiempos podrían acelerarse de manera considerable. Entre la complejidad económica del Barelona y la postura firme del Atlético, el futuro de Julián Álvarez asoma como uno de las grandes especulaciones del mercado.

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