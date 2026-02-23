El destacado rendimiento de Raúl Jiménez en su paso por la Premier League

Raúl Jiménez atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera en Europa. El delantero mexicano firmó un doblete este fin de semana con el Fulham, guiando a su equipo a una victoria 1-3 que reafirma su influencia ofensiva y su vigencia en la exigente Premier League.

El atacante no solo suma goles, también transmite liderazgo y confianza. Su capacidad para aparecer en momentos determinantes ha sido clave para el conjunto londinense, que encuentra en el mexicano una referencia constante dentro del área y un ejecutor fiable desde los once pasos.

ORGULLO 🇲🇽



Raúl Jiménez sigue anotando, hoy con un doblete, ayudó a su equipo en la victoria 1-3.



🔝 Es el mejor cobrador de penales en la historia de la Premier League (13/13)

⚽️ 119 goles en Europa (a 8 de la marca de ‘Chicharito’)

👊🏻 202 goles en su carrera

💥 Mexicano con… pic.twitter.com/AcEXw2urmH — Futbol Total (@futboltotal) February 22, 2026

Jiménez se ha convertido en el mejor anotador de penaltis en la historia de la Premier League con un registro perfecto de 13 conversiones en 13 intentos. Esa eficacia absoluta desde el punto penal lo coloca en una categoría estadística de élite dentro del futbol inglés.

Además, es el mexicano con más goles en la historia de la Premier League, consolidando un legado que comenzó en Wolverhampton y que hoy continúa con el Fulham. Su constancia en una de las ligas más competitivas del mundo refuerza la dimensión de su trayectoria internacional.

No solo destaca por sus anotaciones. También es el mexicano con más asistencias en la Premier, demostrando que su aporte trasciende el gol. Su lectura de juego, movilidad y capacidad para asociarse le permiten influir en el funcionamiento colectivo más allá de las cifras individuales.

Sunderland v Fulham - Premier League | Alex Dodd - CameraSport/GettyImages

En el panorama europeo, Raúl se ubica como el tercer máximo goleador mexicano en el Viejo Continente. Actualmente se encuentra a ocho tantos de la marca de Javier Hernández, un referente histórico que estableció un estándar alto para los futbolistas aztecas en Europa.

El delantero ya supera los 200 goles en su carrera profesional, una cifra que respalda su longevidad y capacidad de adaptación. Después de momentos complejos por lesiones, su recuperación y retorno al protagonismo hablan de resiliencia y mentalidad competitiva.

Cada jornada reafirma que Jiménez no solo está de regreso, sino que lo hace con autoridad. Sus números actuales, sumados a su experiencia internacional, alimentan la expectativa de verlo llegar en plenitud al próximo gran desafío con la selección mexicana.

Con rendimiento, estadísticas y liderazgo, Raúl Jiménez vuelve a colocar el nombre de México en lo más alto del futbol europeo. Su presente invita al optimismo y proyecta a un delantero que, lejos de apagarse, sigue escribiendo capítulos relevantes en su carrera internacional.