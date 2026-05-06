El dilema de Cruz Azul con el futuro de Gabriel Fernández

Si bien el enfoque está en poder llevarse el título de la Liga MX este semestre, dentro de Cruz Azul ya se habla del futuro inmediato del club. Se espera que los de la capital del país se muevan en el mercado de verano y con mucha fuerza, pues hay dudas con más de un nombre dentro de la plantilla.

Uno de los nombres que más preocupación genera a nivel interno es el de Gabriel Fernández. El delantero no la ha pasado del todo bien en el torneo en curso en medio de una baja de nivel. Ahora mismo, su futuro dentro de la plantilla no está del todo fijo, pues su venta es una opción muy seria.

RENUEVA O SE VA 😳



Pequeño gran problema de Cruz Azul con Gabriel Fernández.



💥 Desde TUDN informan que hasta el momento no hay acuerdo para renovar a pesar de que ambas partes quieren hacerlo, no quieren que el jugador se vaya gratis pues su contrato termina en diciembre… pic.twitter.com/H9FjIVPKHY — Futbol Total (@futboltotal) May 5, 2026

Fuentes cercanas al cuadro de la capital del país reportan que la directiva celeste ha puesto un ultimátum al entorno de Fernández: renueva o se va del equipo. Con seis meses de contrato a partir del primero de julio, este verano podría ser la última opción de los capitalinos para vender al delantero.

La meta primaria es extender su estadía en el equipo. Sin embargo, si el atacante se niega a firmar un nuevo contrato, la gerencia le venderá sin nada qué pensar. El club no se puede dar el lujo de perderle como agente libre en el invierno. En su momento pagaron casi 10 millones de dólares por su carta, una salida gratis no es viable.

Cruz Azul v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Las gestiones para la renovación están en marcha desde hace semanas. Sin embargo, no ha habido el progreso que ninguna de las dos partes esperaba.

Si no se avanza en la firma del nuevo contrato, en La Noria alistarán la etiqueta de venta. Fernández está bien valorado a nivel interno, pero no se perderá la cabeza en firmarle un contrato de estrella ni mucho menos.