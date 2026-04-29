El dilema de Rashford entre el FC Barcelona y el Manchester United

Lejos de Inglaterra, la temporada de Marcus Rashford en el FC Barcelona no pasó desapercibida pese a no lograr consolidarse como titular indiscutido en el conjunto de Hansi Flick; el delantero suma 13 goles y 13 asistencias en 23 titularidades.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El principal obstáculo fue la competencia directa con Raphinha, una de las grandes figuras del equipo y candidato constante a premios individuales. En ese contexto, Rashford alternó protagonismo, pero nunca terminó de hacerse con el puesto por el sector izquierdo.

Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

La idea del Barcelona: otro préstamo

Pese a su regularidad, desde la dirigencia blaugrana no parecen dispuestos a ejecutar la opción de compra fijada en 30 millones de euros por el Manchester United. En cambio, analizan negociar un segundo préstamo para retener al delantero una temporada más sin realizar una inversión significativa. La particularidad es que esta estrategia no habría sido comunicada al propio jugador, lo que podría generar cierta inestabilidad en una negociación ya de por sí complicada.

En contraparte, la comisión directiva del United no ve con buenos ojos esta alternativa. Meses atrás, desde que comenzó a especularse en torno a la continuidad de Rashford en el Barcelona, la dirigencia inglesa dejó en claro que pretende una salida definitiva y no aceptará rebajar la cláusula acordada, ni considerarán otra alternativa de traspaso.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Marcus Rashford does NOT want to return to Manchester United and wants to stay at Barcelona at all costs.



He is even willing to take a significant pay cut to remain at Barcelona.



However, Barcelona are not willing to pay €30M to Manchester United, which they… pic.twitter.com/q0OjxjnBks — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 27, 2026

El elevado salario del futbolista, sumado a una posible clasificación a la UEFA Champions League 2026/27, obliga a los Red Devils a buscar una venta inmediata que favorezca su contexto económico; aceptar un nuevo préstamos implicaría un riesgo de depreciación de su valor de mercado actual.

Además, cabe la posibilidad de que el conjunto catalán vuelva a desistir de comprarlo en el futuro, lo que dejaría al United con un jugador de mayor edad y menor margen de negociación.

Mientras tanto, aunque Rashford manifestó su deseo de continuar en el club culé, no está claro cómo reaccionará ante la posibilidad de otro préstamo sin garantías a largo plazo. Incluso, dentro del club inglés se baraja la posibilidad de darle una segunda oportunidad bajo la conducción de Michael Carrick, quien no descarta contar con el delantero nuevamente.

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