El dilema táctico que tiene Arne Slot en la previa del partido del Liverpool ante el Qarabağ

El técnico del Liverpool, Arne Slot, reveló que se verá obligado a alinear a un mediocampista junto a Virgil van Dijk en el centro de la defensa para el enfrentamiento de la Champions League del miércoles con Qarabağ después de una crisis de selección que seguramente influirá en el negocio de transferencias de este verano .

Ibrahima Konaté sigue de baja por motivos familiares tras el fallecimiento de su padre, mientras que la lesión de cadera que sufrió Joe Gomez contra el Bournemouth lo dejará fuera de la visita del equipo azerbaiyano. Slot esperaba que el versátil defensa solo estuviera de baja "relativamente poco tiempo", pero eso no le ayuda para el último partido de la fase de liga en Anfield. El Liverpool aún no tiene garantizada la clasificación automática para octavos de final.

Sin Konaté, Gómez y el ausente de largo plazo Giovanni Leoni, Slot se ha visto obligado a elegir entre dos soluciones incómodas: Wataru Endo o Ryan Gravenberch.

Wataru Endo contra Ryan Gravenberch

Liverpool FC v Fulham FC - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Endo y Gravenberch son jugadores con perfiles muy diferentes. 13 centímetros separan a los centrocampistas naturales, pero es el capitán japonés, de menor estatura, quien podría encajar mejor en el mediocampo.

Slot recurrió a Endo para sustituir a Gómez contra el Bournemouth, tras haber recurrido al firme control de la defensa central en múltiples ocasiones la temporada pasada. El jugador de 32 años jugó cinco partidos en defensa con el vigente campeón de la Premier League en 2025, aunque casi exclusivamente en competiciones de copa contra rivales modestos.

El posicionamiento supremo de Endo ha sido informado por años de experiencia en el rol: a lo largo de toda su carrera senior, el ex incondicional del Stuttgart ha hecho más apariciones como defensa central (244) que en el mediocampo defensivo (212), según Transfermarkt .

La debilidad más evidente de Endo en esa posición defensiva es su altura. Sin embargo, el Qarabağ no representa una amenaza aérea particular. La revelación de la Champions League ha jugado la mayor parte del fútbol sobre el terreno de juego y aún no ha marcado un solo gol de cabeza en la competición. De hecho, ningún club ha registrado menos remates de cabeza que los lamentables cinco del Qarabağ.

La experiencia de Gravenberch en defensa contrasta marcadamente con la de Endo; el internacional neerlandés nunca ha sido titular en esa posición con el Liverpool . Sin embargo, ha sido relegado a la zaga en numerosas ocasiones para que Slot pueda dar entrada a otro delantero mientras busca el partido.

A pesar de toda la fluidez que ofrece con el balón desde esas posiciones más profundas, el cambio de posición de emergencia de Gravenberch invariablemente ha creado más confusión entre las filas defensivas del Liverpool que en la línea delantera del oponente.

Los objetivos del Liverpool para el verano en la defensa central

El Liverpool difícilmente puede permitirse afrontar la próxima temporada con el mismo número limitado de centrales. La continua negativa de Konaté a firmar un nuevo contrato podría agravar aún más la necesidad de fichajes defensivos si se marcha gratis este verano.

El central estrella de Slot ya se ha marchado al Manchester City . Sin embargo, hay más opciones sobre la mesa que Marc Guéhi.

Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich, podría verse en la obligación de ser agente libre. Sport BILD ha afirmado que el internacional francés ha rechazado la última oferta de contrato del Bayern, que el club no tiene intención de mejorar.

Hay varios operadores de la Premier League que podrían haber llamado la atención del Liverpool, como Marcos Senesi, del Bournemouth, y Jan Paul van Hecke, del Brighton & Hove Albion, dos talentos consolidados en la división. En caso de fichar a un jugador más joven, los Reds podrían verse tentados por el cotizado Joel Ordóñez, del Brujas , o, curiosamente, por Jérémy Jacquet .

Se ha hablado mucho sobre una posible transferencia del central francés al Chelsea en enero, pero se cree que los Blues no están dispuestos a cumplir con las demandas de Rennes de una tarifa superior a € 60 millones (£ 52,1 millones, $ 71,8 millones).

El Liverpool ha sido considerado un pretendiente rival , aunque su interés tendrá que posponerse hasta el verano. Esto sin duda le vendría bien al Rennes, que ya está defendiéndose del supuesto acercamiento del Manchester United por su delantero Mohamed Kader Meïté.