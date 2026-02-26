El doble fichaje estrella que contempla Tigres para el verano

Tigres UANL ya comenzó a perfilar el mercado de verano rumbo al Apertura 2026. La directiva analiza un escenario de inversión importante con el objetivo de refrescar su plantel y mantener al club en la élite de la Liga MX, apostando por nombres de proyección internacional.

El primer nombre que encabeza la lista es el del delantero serbio Dejan Joveljic. El atacante, actualmente en la MLS, es visto como el reemplazo generacional de André-Pierre Gignac, cuya etapa en el club entra en una fase de transición natural tras años de liderazgo ofensivo.

Joveljic representaría una apuesta de presente y futuro. Su costo de traspaso rondaría los nueve millones de dólares, cifra relevante para el mercado mexicano. Además, el delantero percibe más de tres millones de dólares anuales en la MLS, por lo que cualquier negociación implicaría igualar o mejorar ese salario.

La intención de Tigres sería asegurar una transición ordenada en la delantera, apostando por un perfil con movilidad, capacidad de definición y margen de crecimiento. En el entorno felino consideran que el serbio podría asumir el peso ofensivo en el mediano plazo.

Pero el plan no se limita al ataque. En defensa, la directiva valora seriamente la opción de José María Giménez, zaguero histórico del Atlético de Madrid. El uruguayo aportaría experiencia europea, liderazgo y jerarquía a una zona que requiere consolidarse ante la exigencia local e internacional.

La operación, sin embargo, presenta un desafío financiero considerable. Aunque se contempla la posibilidad de que el defensor pueda salir como agente libre, su salario supera los ocho millones de dólares por año, una cifra nunca antes alcanzada por un futbolista en la Liga MX.

De concretarse ambos movimientos, Tigres estaría firmando uno de los mercados más ambiciosos de su historia reciente. La directiva deberá definir si apuesta por una inversión de peso que marque un antes y un después en el campeonato mexicano.

El mensaje es claro: el club no quiere ceder terreno en la lucha por el protagonismo. El verano se perfila como un punto de inflexión para los felinos, que buscan renovar su columna vertebral sin perder la identidad competitiva que los ha caracterizado en la última década.

