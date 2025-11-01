El superlíder de LaLiga 2025/26, el Real Madrid, apareció en esta Jornada 11 para recibir en el Santiago Bernabéu al Valencia, equipo al que ya le gana dos goles por cero gracias a un doblete de Kylian Mbappé apenas a los 31 minutos del encuentro.

El ariete francés sigue apareciendo en momentos claves y en este partido no es la excepción, ya que de primera instancia marcó desde los once pasos después de que el VAR anunciara que César Tárrega cometiera una mano dentro del área y ahí Mbappé aprovechó la situación para disparar fuerte abajo a la mano derecha del arquero, quien no pudo hacer más para detener la esférica y evitar la caída de su marco.

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Diez minutos después, al 31', el delantero merengue aprovechó una jugada por la banda izquierda en la que Arda Güler centró con mucho veneno y fue así que la defensa valenciana falló en la marca para que apareciera completamente solo Mbappé para empujar la pelota de volea con la pierna izquierda y así poner el segundo de la tarde para su cuenta.

Esta es la cuarta ocasión en la que Mbappé marca un doblete en lo que va de la campaña, siendo sus víctimas el Real Oviedo, Marsella y el Levante, además de que ya le pudo marcar un hat trick al Kairat Almaty en la UEFA Champions League de este año.

Con este resultado la escuadra blanca se mantendría en la cima de la clasificación siete puntos por delante del Villarreal y ocho por encima del Futbol Club Barcelona, quien jugará mañana frente al Elche.