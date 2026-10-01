El dorsal 7 de Portugal tiene nuevo dueño tras la marcha de Cristiano Ronaldo

Tras la salida de Cristiano Ronaldo de la convocatoria de Portugal, en medio de la polémica con Jorge Jesus por su falta de minutos en cancha, la UEFA oficializó los dorsales para el próximo encuentro del combinado luso frente a Dinamarca por la Nations League 2026/27.

Rafael Leao fue elegido para heredar el mítico número 7, una camiseta que durante años estuvo indisolublemente ligada al máximo referente de la selección. Aún así, su elección no representa una sucesión oficial del delantero dentro del equipo, sino que responde también a una cuestión reglamentaria.

Según las normas de la UEFA, todos los jugadores incluidos en la planilla de un partido deben tener asignado un dorsal del 1 al 23, por lo que el número que dejó Cristiano debía pasar necesariamente a otro futbolista.

🚨🇵🇹 UEFA confirm Rafael Leão has been listed as Portugal No7 for the next two games following Cristiano leaving. pic.twitter.com/GXCxdVVJiG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

Leão no buscaba el dorsal de Cristiano

El propio Leão reconoció que no había pedido utilizar el número 7 y que, en un primer momento, incluso intentó rechazarlo por respeto a Ronaldo: “no quería la camiseta. Cristiano acaba de dejar la selección y creo que debemos respetarlo y esperar hasta la próxima fecha internacional”.

El delantero del Galatasaray también admitió que vestir esa camiseta supone una responsabilidad importante y, por ese motivo, entendía que todavía era demasiado temprano para asumir un número tan identificado con su compañero y referente.

Sin embargo, explicó que desde el combinado luso insistieron para que aceptara el 7 y finalmente se produjo el cambio. Rafael pasó así a utilizar una camiseta que no había solicitado, pero que deberá portar ante Dinamarca en medio de la expectativa generada por la ausencia del capitán portugués.

La salida de Cristiano todavía genera repercusiones

En esa línea, mientras Portugal prepara su próximo encuentro, la controversia continúa: la hermana del delantero, Elma Aveiro, publicó un mensaje en redes sociales en el que defendió al futbolista y cuestionó el trato recibido durante la reciente situación con la selección.

“CR7 merecía más respeto. La selección merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación [...] Gracias por todo, CR7. Merecías más”, escribió, dejando en claro su respaldo al referente portugués.

Cristiano Ronaldo (Portugal) seen during UEFA Nations | SOPA Images/GettyImages

Además, según Marca, la Federación Portuguesa le habría garantizado a Cristiano un mayor respaldo y respeto hasta 2027 con la intención de favorecer un eventual regreso al combinado nacional. La puerta, por lo tanto, no parece estar completamente cerrada.

En el mensaje con el que comunicó su salida, el propio delantero dejó una frase que alimentó todavía más la incertidumbre al asegurar que, con el tiempo, los portugueses conocerán la verdadera razón de su decisión. Mientras tanto, Portugal deberá afrontar su próximo compromiso sin su máxima figura y con Leao estrenando una camiseta que, durante años, tuvo un único dueño.

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